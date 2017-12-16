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Общество | В Пензе на ул. Нахимова продолжают устранять порыв на теплотрассе

16.12.2017|09:23
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По состоянию на 8:00 субботы, 16 декабря, в Пензе работники ПАО «Т Плюс» продолжают устранять последствия аварии на улице Нахимова.

В пятницу, 15 декабря, около 14:00 произошел порыв на тепломагистрали диаметром 700 мм. Без отопления остались жители 106 многоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. Аварию планировалось устранить к полуночи, но работы затянулись.

Во время утреннего выезда главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на место происшествия начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов доложил ему о текущем состоянии дел и представил список 32 домов высотой от 5 этажей и более, в которых нарушена подача теплоносителя.

Это дома № 12, 12а, 14, 33, 35, 39 на проспекте Победы, № 33, 33а, 33Б, 35, 37, 41, 45 на улице Карпинского, № 1а, 13, 15, 17, 19, 21 на Фурманова, № 3, 7, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 27а, 27б, 29 на 8 Марта.

По информации ПАО «Т Плюс», предварительный срок подачи теплоносителя - 12:00.

«Поскольку многоквартирные дома временно подключены по резервной схеме теплоснабжения, давление теплоносителя не позволяет подать его выше пятого этажа, поэтому в высотных домах на верхних этажах отопление отсутствует. После завершения ремонтных работ отопление будет подключено по основной схеме. Это позволит вернуть тепло всем потребителям», - пояснил Алексей Михайлов.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что все отключенные объекты необходимо обеспечить теплом как можно быстрее, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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