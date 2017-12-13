В Пензу привезут мощи одного из самого почитаемого в христианстве святых - Николая Угодника (Чудотворца).
«В Богоявленский собор г. Пензы (ДК железнодорожников) доставят одну из величайших христианских святынь - мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святыня прибудет в 8:00 16 декабря и пробудет в храме до 18:00 24 декабря», - сообщила пресс-секретарь Пензенской епархии Наталья Жаркова.
Ежедневно в Покровском соборе будут совершаться молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении.
По информации службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, сотрудники ДК предлагают проведение детских новогодних праздников, однако ни одной заявки не поступило.
Кхм... а письменные заявки организаций на привоз мощей были?
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«Дворец культуры железнодорожников им. Ф. Э. Дзержинского в г. Пензе работает в штатном режиме.
Распоряжения об отмене детских новогодних представлений на площадке ДК не издавалось. Сотрудниками проводится работа по сбору заявок от организаций на проведение детских новогодних праздников. На сегодняшний день ни одной заявки не поступало.