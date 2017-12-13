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Общество | В пензенский ДК железнодорожников доставят мощи Николая Чудотворца

13.12.2017|09:33
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В Пензу привезут мощи одного из самого почитаемого в христианстве святых - Николая Угодника (Чудотворца).

«В Богоявленский собор г. Пензы (ДК железнодорожников) доставят одну из величайших христианских святынь - мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святыня прибудет в 8:00 16 декабря и пробудет в храме до 18:00 24 декабря», - сообщила пресс-секретарь Пензенской епархии Наталья Жаркова.

Ежедневно в Покровском соборе будут совершаться молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении.

По информации службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, сотрудники ДК предлагают проведение детских новогодних праздников, однако ни одной заявки не поступило.

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Гость|13.12.2017 09:46|

Кхм... а письменные заявки организаций на привоз мощей были?

ссылка на PenzaInform.ru

«Дворец культуры железнодорожников им. Ф. Э. Дзержинского в г. Пензе работает в штатном режиме.

Распоряжения об отмене детских новогодних представлений на площадке ДК не издавалось. Сотрудниками проводится работа по сбору заявок от организаций на проведение детских новогодних праздников. На сегодняшний день ни одной заявки не поступало.

Гость|13.12.2017 09:50|

"Протон" не взлетит...

Гость|13.12.2017 09:50|

Шо,опять грустные гастроли?

Гость|13.12.2017 09:59|

Началось.....

Гость|13.12.2017 10:03|

Кстати, а как соотносится проведение детских праздников (ёлок и т.п. да и вообще пребывание детей) с проведением ритуальных мероприятий (привоз мощей, проведением служб и т.п.) с точки зрения гигиены и безопасности (ладан - сильный аллерген, большое скопление людей с возможными инфекциями).

Что скажет по этому поводу Роспотребнадзор и уполномоченный по правам ребёнка г-жа Столярова?

Гость|13.12.2017 10:05|

Гость писал(a):

Кстати, а как соотносится проведение детских праздников (ёлок и т.п. да и вообще пребывание детей) с проведением ритуальных мероприятий (привоз мощей, проведением служб и т.п.) с точки зрения гигиены и безопасности (ладан - сильный аллерген, большое скопление людей с возможными инфекциями).

Что скажет по этому поводу Роспотребнадзор и уполномоченный по правам ребёнка г-жа Столярова?

Присутствие детей не допускается. Для их же безопасности. Все по правилам и законам.

Имя: Гость
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