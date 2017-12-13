13.12.2017 | 09:33

В Пензу привезут мощи одного из самого почитаемого в христианстве святых - Николая Угодника (Чудотворца).

«В Богоявленский собор г. Пензы (ДК железнодорожников) доставят одну из величайших христианских святынь - мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святыня прибудет в 8:00 16 декабря и пробудет в храме до 18:00 24 декабря», - сообщила пресс-секретарь Пензенской епархии Наталья Жаркова.

Ежедневно в Покровском соборе будут совершаться молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении.

По информации службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, сотрудники ДК предлагают проведение детских новогодних праздников, однако ни одной заявки не поступило.