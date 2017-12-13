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Общество | Пензенцам объяснили, почему в ДК им. Дзержинского не будет елок

13.12.2017|09:07
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ИА «ПензаИнформ» получило официальный комментарий о проведении новогодних праздников в пензенском ДК имени Дзержинского.

О том, что во Дворце культуры железнодорожников не будет традиционных новогодних елок, в Facebook сообщил руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов: «Обратите, пожалуйста, внимание на то, что творит пока еще действующий директор ДК гражданин Сердцев А. П.: впервые за всю историю дворца он запретил проведение новогодних елок».

Информацию о том, что праздников не будет, подтвердили в самом ДК, однако причину, по которой дети не смогут повеселиться на празднике, не назвали.

В поступившем в редакцию официальном письме за подписью начальника службы корпоративных коммуникаций КбшЖД В. Степанова говорится следующее.

«Дворец культуры железнодорожников им. Ф. Э. Дзержинского в г. Пензе работает в штатном режиме.

Распоряжения об отмене детских новогодних представлений на площадке ДК не издавалось. Сотрудниками проводится работа по сбору заявок от организаций на проведение детских новогодних праздников. На сегодняшний день ни одной заявки не поступало.

Вопрос о передаче ДК им. Дзержинского в собственность Пензенской епархии находится в стадии рассмотрения».

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Гость|13.12.2017 09:36|

Письменных обращений* от организаций, возражающих против передачи ДК в собственность РПЦ пока не поступало.

(* Примечание. Для рассмотрения обращение должно быть оформлено по форме У765/458-АБхр0346789-бис. В случае несоответствия требованиям формы У765/458-АБхр0346789-бис обращение рассматриваься не будет. Для получения формы У765/458-АБхр0346789-бис необходимо оформить и направить соответствующее заявление по форме У765/458-АБхр0346789-бис).

Гость|13.12.2017 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Распоряжения об отмене детских новогодних представлений на площадке ДК не издавалось. Сотрудниками проводится работа по сбору заявок от организаций на проведение детских новогодних праздников. На сегодняшний день ни одной заявки не поступало.
А почему заявок не поступало? Тема не раскрыта. Естественно люди понимают почему заявок нет. Но почему об этом бояться сказать СМИ? А ПензаИнформ? СМИ вы или кто?

Гость|13.12.2017 09:46|

почему не проверяют попов? тот же бизнес. свечки по госту или ту.кассовый аппарат в лавку. налоги потекут рекой...

Гость|13.12.2017 09:47|

Ну вот, все встало на свои места:

В пензенский ДК железнодорожников доставят мощи Николая Чудотворца

ссылка на PenzaInform.ru

Какие вам еще елки? В лес вон идите, не мешайте людям!

Гость|13.12.2017 09:50|

Умонепостежимое решение. Нет и с плеч долой, ни забот ни хлопот. За что директор "СЕРДЦЕВ" зарплату получает.

Имя: Гость
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