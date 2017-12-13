13.12.2017 | 09:07

ИА «ПензаИнформ» получило официальный комментарий о проведении новогодних праздников в пензенском ДК имени Дзержинского.

О том, что во Дворце культуры железнодорожников не будет традиционных новогодних елок, в Facebook сообщил руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов: «Обратите, пожалуйста, внимание на то, что творит пока еще действующий директор ДК гражданин Сердцев А. П.: впервые за всю историю дворца он запретил проведение новогодних елок».

Информацию о том, что праздников не будет, подтвердили в самом ДК, однако причину, по которой дети не смогут повеселиться на празднике, не назвали.

В поступившем в редакцию официальном письме за подписью начальника службы корпоративных коммуникаций КбшЖД В. Степанова говорится следующее.

«Дворец культуры железнодорожников им. Ф. Э. Дзержинского в г. Пензе работает в штатном режиме.

Распоряжения об отмене детских новогодних представлений на площадке ДК не издавалось. Сотрудниками проводится работа по сбору заявок от организаций на проведение детских новогодних праздников. На сегодняшний день ни одной заявки не поступало.

Вопрос о передаче ДК им. Дзержинского в собственность Пензенской епархии находится в стадии рассмотрения».