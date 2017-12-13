13.12.2017 | 12:23

Срок ликвидации утечки на теплосетях на проспекте Строителей, обозначенный генеральным директором Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, соблюден. Он пообещал, что последствия аварии, которая произошла в среду, 13 декабря, в 5:30, специалисты организации постараются устранить к полудню.

По информации начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексея Михайлова, в 11:15 ремонтные сварочные работы на трубе диаметром 273 мм на проспекте Строителей, 120, завершены. Началось заполнение системы.

В пресс-службе администрации Пензы сообщили о том, что тепло придет на отключенные объекты (9 жилых домов и детский сад) в течение трех часов.

«Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормативам. На месте утечки работали две специализированные бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», - сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Во вторник, 12 декабря, в 3:08 произошел порыв на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова. Подача тепла в дома и на социальные объекты была восстановлена вечером того же дня.