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Общество | В микрорайоне Арбеково ликвидирована авария на теплосетях

13.12.2017|12:23
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Срок ликвидации утечки на теплосетях на проспекте Строителей, обозначенный генеральным директором Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, соблюден. Он пообещал, что последствия аварии, которая произошла в среду, 13 декабря, в 5:30, специалисты организации постараются устранить к полудню.

По информации начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексея Михайлова, в 11:15 ремонтные сварочные работы на трубе диаметром 273 мм на проспекте Строителей, 120, завершены. Началось заполнение системы.

В пресс-службе администрации Пензы сообщили о том, что тепло придет на отключенные объекты (9 жилых домов и детский сад) в течение трех часов.

«Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормативам. На месте утечки работали две специализированные бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», - сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Во вторник, 12 декабря, в 3:08 произошел порыв на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова. Подача тепла в дома и на социальные объекты была восстановлена вечером того же дня.

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Гость|13.12.2017 12:56|

Ну не ищем мы в России легких путей!!! Привыкли в аврале работать...

Гость|13.12.2017 12:58|

Что то много аварий, не иначе готовят повышение тарифов!

Гость|13.12.2017 13:10|

Как восстановлена? На Красной дторой день уже нет тепла!!!

Имя: Гость
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