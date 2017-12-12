12.12.2017 | 19:14

Порыв на теплосетях у дома № 40 на улице Чкалова ликвидирован. Об этом доложил начальник управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов мэру Виктору Кувайцеву.

По словам Алексея Михайлова, в 17:55 сварочные работы были завершены. В 18:00 началось заполнение системы теплоносителем. Потребуется около трех часов, чтобы заполнить и включить систему теплоснабжения.

Авария произошла в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм. В зоне отключения оказались 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения на улицах Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и других.

По факту порыва региональное управление Следственного комитета России организовало проверку.

Ремонтные работы проводило ПАО «Т плюс Пенза». В ликвидации последствий порыва были задействованы 24 человека и 9 единиц техники.

«Ситуация находилась под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева, который неоднократно выезжал на место порыва в течение дня. Постоянный контроль осуществляли заместитель главы администрации города Юрий Ильин и Алексей Михайлов. Как и предполагалось, порыв ликвидирован в течение дня», - сообщает пресс-служба мэрии.