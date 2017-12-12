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Общество | В Пензе ликвидирован порыв теплосетей на улице Чкалова

12.12.2017|19:14
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Порыв на теплосетях у дома № 40 на улице Чкалова ликвидирован. Об этом доложил начальник управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов мэру Виктору Кувайцеву.

По словам Алексея Михайлова, в 17:55 сварочные работы были завершены. В 18:00 началось заполнение системы теплоносителем. Потребуется около трех часов, чтобы заполнить и включить систему теплоснабжения.

Авария произошла в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм. В зоне отключения оказались 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения на улицах Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и других.

По факту порыва региональное управление Следственного комитета России организовало проверку.

Ремонтные работы проводило ПАО «Т плюс Пенза». В ликвидации последствий порыва были задействованы 24 человека и 9 единиц техники. 

«Ситуация находилась под личным контролем главы администрации города Виктора Кувайцева, который неоднократно выезжал на место порыва в течение дня. Постоянный контроль осуществляли заместитель главы администрации города Юрий Ильин и Алексей Михайлов. Как и предполагалось, порыв ликвидирован в течение дня», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|12.12.2017 19:28|

Всех представить к награде. Ордена я из газеты вырежу.

Гость|12.12.2017 19:49|

Вопрос к пресс-службе мэрии:А чем порыв трубы отличается от прорыва трубы?

Гость|12.12.2017 20:00|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВИТЯ И ВАНЯ.ПОЧЕМУ ПОИМЁННО НЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ГЕРОИ,КОТОРЫЕ СПАСАЮТ ВАШИ ПОПЫ ОТ НАРОДНОГО ГНЕВА.ИДИТЕ И ПОКЛОНИТЕСЬ В НОГИ ОБЫЧНЫМ РАБОТЯГАМ ПРИКРЫВАЮЩИМ МИЛЛИАРДНОЕ ВОРОВСТВО.

Гость|12.12.2017 20:10|

Сдается мне таких подвигов будет еще много за эту зиму

Гость|12.12.2017 20:21|

В ФЕВРАЛЕ ГОРОД ЗАМЕРЗНЕТ. Режим ЧП 2018 !!!

Гость|12.12.2017 20:21|

Орден "Сутулова" ПАО Т ПЛЮС. Вместо победных реляций лучше бы наконец посадили кого нибудь из руководства, по чьей вине "готовый на 100% к зиме город" задыхается от аварий на коммунальных коммуникациях!

Гость|12.12.2017 20:23|

Гость писал(a):

Вопрос к пресс-службе мэрии:А чем порыв трубы отличается от прорыва трубы?
Нуу... в одном случае трубу надо порыть, а в другом порвать.:)

Гость|12.12.2017 20:27|

Слава Богу, а то в холодном помещении находиться не очень то и комфортно

Гость|12.12.2017 20:46|

На всех завести ДПОП

Гость|12.12.2017 20:49|

20:49

батареи такие же холодные, как и в 15:00

во всех комнатах работают обогреватели.

Чкалова, 48

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