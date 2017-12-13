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Общество | Новая автоцистерна поможет пензенским пожарным быстрее тушить огонь

13.12.2017|14:03
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В специальную пожарно-спасательную часть № 7 УФПС № 22 МЧС России по Пензенской области поступила новая техника. С ее помощью пожарные смогут оперативнее устранять огонь и проводить другие неотложные работы на месте ЧП.

Автоцистерна на шасси КамАЗа укомплектована современным оборудованием и электроникой. Новейший насос способен одновременно подавать нормальное и высокое давление, он управляется пультом из насосного отсека или кабины водителя. Кроме того, благодаря полному приводу машине не страшны неблагоприятные дорожные условия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Это очередной шаг по повышению боеготовности наших подразделений», - заявил старший инспектор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России Максим Мальцев.

О поставке новой пожарной спецтехники рассказал губернатор Иван Белозерцев во вторник, 12 декабря. Всего Пензенская область получит пять машин общей стоимостью около 40 миллионов рублей.

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Гость|13.12.2017 15:00|

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Имя: Гость
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