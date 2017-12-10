10.12.2017 | 12:30

Ливневая канализация на Шуисте должна быть готова к моменту сдачи новой школы. Такое распоряжение сделал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 10 декабря.

Сооружение предусмотрено для отведения воды с территорий микрорайона и образовательного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и выполняются подготовительные работы - забивка шпунтовой стенки для устройства резервуаров.

Новая школа на Шуисте рассчитана на 660 мест. К весне 2018 года она должна быть готова к отделочным работам. До конца 2017-го планируют возвести каркас здания, за зимний период - кровлю.