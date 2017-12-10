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Общество | На Шуисте ведется подготовка к устройству ливневой канализации

10.12.2017|12:30
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Ливневая канализация на Шуисте должна быть готова к моменту сдачи новой школы. Такое распоряжение сделал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 10 декабря.

Сооружение предусмотрено для отведения воды с территорий микрорайона и образовательного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и выполняются подготовительные работы - забивка шпунтовой стенки для устройства резервуаров.

Новая школа на Шуисте рассчитана на 660 мест. К весне 2018 года она должна быть готова к отделочным работам. До конца 2017-го планируют возвести каркас здания, за зимний период - кровлю.

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Гость|10.12.2017 12:57|

Вы там сначала новую КНС- ку постройте, старая на ладан дышит, в неё ничего не вкладывается, на балансе Биосинтеза находится, район расстраивается, когда - нибудь это не дай бог всё рухнет и поплывёт весь район извините в дерьме!

Гость|10.12.2017 12:59|

Кнс там напротив Спара стоит, новая, но уже разваливается

Имя: Гость
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