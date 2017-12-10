Ливневая канализация на Шуисте должна быть готова к моменту сдачи новой школы. Такое распоряжение сделал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший объект в воскресенье, 10 декабря.
Сооружение предусмотрено для отведения воды с территорий микрорайона и образовательного учреждения.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и выполняются подготовительные работы - забивка шпунтовой стенки для устройства резервуаров.
Новая школа на Шуисте рассчитана на 660 мест. К весне 2018 года она должна быть готова к отделочным работам. До конца 2017-го планируют возвести каркас здания, за зимний период - кровлю.
Вы там сначала новую КНС- ку постройте, старая на ладан дышит, в неё ничего не вкладывается, на балансе Биосинтеза находится, район расстраивается, когда - нибудь это не дай бог всё рухнет и поплывёт весь район извините в дерьме!