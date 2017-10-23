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Общество | Каркас здания новой школы на Шуисте должен появиться к концу года

23.10.2017|09:50
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Новая школа на Шуисте к весне должна быть готова к отделочным работам. Такое распоряжение дал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший строящийся объект в воскресенье, 22 октября.

В настоящее время работы ведутся в две смены, круглосуточно. Возводится монолитный каркас здания, почти готово перекрытие техподполья, устраиваются колонны первого этажа, основания спортивных площадок.

«До конца года нужно возвести каркас здания, за зимний период - кровлю», - заявил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава администрации обратил особое внимание на необходимость ежедневного контроля за ходом работ.

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