23.10.2017 | 09:50

Новая школа на Шуисте к весне должна быть готова к отделочным работам. Такое распоряжение дал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший строящийся объект в воскресенье, 22 октября.

В настоящее время работы ведутся в две смены, круглосуточно. Возводится монолитный каркас здания, почти готово перекрытие техподполья, устраиваются колонны первого этажа, основания спортивных площадок.

«До конца года нужно возвести каркас здания, за зимний период - кровлю», - заявил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава администрации обратил особое внимание на необходимость ежедневного контроля за ходом работ.