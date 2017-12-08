08.12.2017 | 12:09

В региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области поступают обращения от собственников, к которым после приватизации квартиры перешли долги муниципалитета.

Летом этого года был принят закон о том, что при приватизации новый собственник не обязан оплачивать долги муниципалитета, государства или иного публичного образования.

Гражданам, оформившим право собственности на помещение в многоквартирном доме и получившим квитанцию с долгом по взносам на капремонт от предыдущего собственника - Пензенской области или муниципалитета - предлагалось обратиться в региональный фонд капремонта с заявлением о перерасчете и копиями ряда документов.

«На 1 декабря поступило 85 обращений, по которым были произведены перерасчеты задолженности предыдущего владельца - муниципального образования на общую сумму свыше 495 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.