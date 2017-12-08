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Общество | Владельцы приватизированных квартир получили перерасчет на 500 000 рублей

08.12.2017|12:09
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В региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области поступают обращения от собственников, к которым после приватизации квартиры перешли долги муниципалитета.

Летом этого года был принят закон о том, что при приватизации новый собственник не обязан оплачивать долги муниципалитета, государства или иного публичного образования.

Гражданам, оформившим право собственности на помещение в многоквартирном доме и получившим квитанцию с долгом по взносам на капремонт от предыдущего собственника - Пензенской области или муниципалитета - предлагалось обратиться в региональный фонд капремонта с заявлением о перерасчете и копиями ряда документов.

«На 1 декабря поступило 85 обращений, по которым были произведены перерасчеты задолженности предыдущего владельца - муниципального образования на общую сумму свыше 495 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|08.12.2017 12:25|

penzainform.ru писал(a):

собственник не обязан оплачивать долги муниципалитета, государства или иного публичного образования.

Гражданам, оформившим право собственности на помещение в многоквартирном доме и получившим квитанцию с долгом по взносам на капремонт от предыдущего собственника - Пензенской области или муниципалитета - предлагалось обратиться в региональный фонд капремонта с заявлением о перерасчете и копиями ряда документов.

Почему собственник должен тратить свое время из-за халатности чиновников?

Гость|08.12.2017 12:43|

Прикольно конечно обсуждать условия и тонкости оплаты за работы, которые большинство домов (и граждан) так и не увидят.

Гость|08.12.2017 12:56|

А почему не должен?

Имя: Гость
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