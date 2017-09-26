26.09.2017 | 14:42

Пензенцы, приватизировавшие жилье после 1 ноября 2014 года, не должны оплачивать долги муниципалитета, перешедшие к ним вместе с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области.

«Принят закон о том, что при приватизации новый собственник не обязан оплачивать долги муниципалитета, государства или иного публичного образования. А вот при покупке квартиры у физического или юридического лица долг переходит новому собственнику», - пояснили в ведомстве.

Муниципалитет является собственником большинства неприватизированных квартир и, следовательно, должен делать за них взносы в фонд капремонта. Однако зачастую оплата не происходит. Этот вопрос не раз поднимал губернатор Иван Белозерцев.

Если же человек, проживавший в жилье по социальному найму, принимал решение сделаться его собственником, то вместе с квадратными метрами ему доставались долги прежнего собственника - муниципалитета.

Так, к примеру, произошло с пензячкой, проживающей в 2-м Ангарском переулке: она приватизировала квартиру, в которой жила с 1985 года по договору социального найма. Вместе с жильем новой собственнице достался долг в три с лишним тысячи рублей за капитальный ремонт. И этот случай не единственный.

Теперь вступили в силу новые правила.

«В случае если гражданин после 1 ноября 2014 года оформил право собственности на помещение в многоквартирном доме и получил квитанцию с долгом по взносам на капитальный ремонт от предыдущего собственника (Пензенской области, муниципального образования), он вправе обратиться в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области с заявлением о перерасчете», - уточнили в пресс-службе организации.

При этом необходимо представить копии следующих документов:

- договор о передаче в собственность помещения в порядке приватизации;

- свидетельство о регистрации права собственности либо выписка из ЕГРН;

- договор социального найма указанного помещения (при наличии);

- паспорт или другое удостоверение личности.

Заявление будет рассмотрено в месячный срок со дня регистрации. Должно быть принято решение о перерасчете либо об отказе в нем. В первом случае перешедшая к новому собственнику задолженность будет перенесена на вновь открытый лицевой счет предыдущего собственника. Если же владелец жилья внесет плату за должника, то она будет учтена при уплате взносов на будущий период.

«Заявления и документы принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24, 6-й этаж, каб. № 609, 604. Справки по телефонам: 8 (8412) 210-700, 210-223», - сообщается на сайте регионального фонда капремонта.