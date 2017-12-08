08.12.2017 | 10:39

В Железнодорожном районе Пензы, в сквере Дружбы, установили живую ель.

«Новогоднюю красавицу долго выбирали. Чтобы спилить дерево, потребовалась сила и сноровка. Живую ель везли медленно и аккуратно. Несколько часов понадобилось для ее установки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Елку украсили игрушками, которые изготовили учащиеся школ № 10 и № 66, и гирляндами.

6 декабря 13-метровое новогоднее дерево установили на главной площади Кузнецка. Открытие зимнего городка там намечено на 24 декабря.

В Пензе главная елка в этом году стоит не на Фонтанной площади, как обычно, а на площади Ленина.