В Железнодорожном районе Пензы, в сквере Дружбы, установили живую ель.
«Новогоднюю красавицу долго выбирали. Чтобы спилить дерево, потребовалась сила и сноровка. Живую ель везли медленно и аккуратно. Несколько часов понадобилось для ее установки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Елку украсили игрушками, которые изготовили учащиеся школ № 10 и № 66, и гирляндами.
6 декабря 13-метровое новогоднее дерево установили на главной площади Кузнецка. Открытие зимнего городка там намечено на 24 декабря.
В Пензе главная елка в этом году стоит не на Фонтанной площади, как обычно, а на площади Ленина.
Славненько!!!!