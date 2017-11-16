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Общество | Пензу начали украшать к новогодним праздникам

16.11.2017|16:38
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Пенза до 1 декабря должна облачиться в новогодний наряд, а с уже с 10 декабря засиять огнями. Однако в некоторых районах города елки уже установлены. Так, в Терновке стоит украшенная гирляндами искусственная красавица со сверкающей звездой на макушке. А вот другой праздничной атрибутики на улицах пока маловато.

«Городского освещения было бы хорошо побольше сделать. Я считаю, что на улицах как-то грустненько. Начинать надо в конце ноября - начале декабря», - поделилась мнением пензячка.

«Надо чем раньше, тем лучше. А снег будет», - предсказал другой прохожий.

«Главное, чтобы это было экономически оправданно - дешево и сердито», - высказался еще один житель Пензы.

На Западной поляне специально ставить елку не понадобилось: шары и лампочки развесили на растущее здесь хвойное дерево. Кстати, этот объект охраняется.

«Чтобы у людей поднималось настроение, нужно это делать как можно раньше» - отметила горожанка.

В центре Пензы работники МУП «Зеленое хозяйство» приступили к монтажу каркаса главной елки. В этом году символ Нового года будет располагаться на площади Ленина, а не на Фонтанной.

«Соберем мы ее к концу месяца, потом будут решаться вопросы о подключении иллюминации», - пояснил один из рабочих.

«Готовим новую программу, новые костюмы. На Рождество около новогодней елки также будет развлекательная программа. Новый год - это такой праздник, когда все становятся детьми», - рассказала начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина.

Строгих указаний, как следует оформлять здания, входные группы магазинов и офисных центров, нет - есть лишь фото лучших прошлогодних решений. Единственное пожелание, которое чиновники высказали, - по возможности использовать городскую символику, например, ласточку.

«Организуем что-то наподобие конкурса на оформление предприятий общественного питания, каких-то общественных и муниципальных зданий, и все победители будут отмечены», - отметил начальник отдела Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Сергей Петров.

Так рано город еще никогда не украшали. А природа, для того чтобы зимняя сказка началась, припорошила землю снегом.

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Гость|16.11.2017 18:27|

penzainform.ru писал(a):

«Чтобы у людей поднималось настроение, нужно это делать как можно раньше» - отметила горожанка.
Уже опоздали, надо ещё летом наряжать. Отмечать, так отмечать!

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