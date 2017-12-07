07.12.2017 | 11:28

С воскресенья, 10 декабря, с 00:00 поезда РЖД будут формироваться и курсировать по новому графику, рассчитанному на 2017-2018 годы.

«По многочисленным просьбам пассажиров назначен новый экспресс № 121/122 сообщением Пенза - Москва. С 11 декабря 2017 года поезд № 449/450 Самара - Адлер будет курсировать круглогодично», - сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер.

Всего по Пензенской области назначено 34 пары составов, следующих в две стороны: из них 22 будут ходить круглый год, а 12 – только летом.

У поездов, следующих через Пензу до Адлера, Анапы, Кисловодска, Санкт-Петербурга и Сухума, появятся прицепные вагоны.

Для состава № 317/318 Караганда – Барановичи предусмотрена дополнительная остановка – для удобства пассажиров он будет забирать и высаживать людей на станции Кузнецк.