06.12.2017 | 14:39

В среду, 6 декабря, Пензенская область была отмечена по итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Пензенская область заняла 2-е место в рейтинге регионов по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Награду сегодня в Москве в рамках «Транспортной недели» вручил министр транспорта РФ Максим Соколов. Такая теперь только у нас, Саратова и Астрахани», - написал Иван Белозерцев.

Из федерального бюджета на ремонт дорог в Пензенской агломерации (Пенза, Заречный, Засечный сельсовет Пензенского района) направляется 1 млрд 250 миллионов рублей.

В Пензе работы по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год завершились 24 октября - более половины всех дорог доведены до нормативного состояния.

В 2018 году в областном центре по этой программе запланированы ремонт 103 объектов общей протяженностью 101,17 км на общей площади 1 млн 113 тыс. 490,68 кв. м, установка 37 светофоров и 812 дорожных знаков, ликвидация 20 мест концентрации ДТП.