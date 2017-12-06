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Общество | Пензенскую область наградили за безопасные и качественные дороги

06.12.2017|14:39
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В среду, 6 декабря, Пензенская область была отмечена по итогам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в своем микроблоге сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Пензенская область заняла 2-е место в рейтинге регионов по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Награду сегодня в Москве в рамках «Транспортной недели» вручил министр транспорта РФ Максим Соколов. Такая теперь только у нас, Саратова и Астрахани», - написал Иван Белозерцев.

Из федерального бюджета на ремонт дорог в Пензенской агломерации (Пенза, Заречный, Засечный сельсовет Пензенского района) направляется 1 млрд 250 миллионов рублей.

В Пензе работы по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год завершились 24 октября - более половины всех дорог доведены до нормативного состояния.

В 2018 году в областном центре по этой программе запланированы ремонт 103 объектов общей протяженностью 101,17 км на общей площади 1 млн 113 тыс. 490,68 кв. м, установка 37 светофоров и 812 дорожных знаков, ликвидация 20 мест концентрации ДТП.

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Гость|06.12.2017 15:09|

Не хотите срача - отключайте комментарии))

Гость|06.12.2017 15:13|

чойт сами себя награждают, поздравляют, чествуют, вручают грамоты, ордена-как на другой планете живут и в своем мире!

Гость|06.12.2017 15:27|

Не смешно. Они там перепились что ли?

Гость|06.12.2017 15:27|

Освещение на Сумской где? Ни одного фонаря?

Гость|06.12.2017 15:49|

Каждый день награждают. Во как живем.

Гость|06.12.2017 15:54|

Вы на Байдукова приедьте, награждальщики. Повозить бы вас по ней туда-сюда, раз двадцать.

Гость|06.12.2017 15:55|

Брюханкову и гоняеву грамоту дайте

Гость|06.12.2017 16:03|

Купили машину. Поездили. Порадовались. На очередном повороте колесо попало в яму. И все - прокололось.Радости нашей как ни бывало. Дороги у нас - просто прелесть. Правда, кое где все же сделали ремонт.

Гость|06.12.2017 16:04|

а за пределами Пензенской области что? ? в частности Никольск и Никольский район, Ужас!

Гость|06.12.2017 16:10|

На Дзержинского от Стрелы к переезду не дорога,а кошмар с пересечением Ухтомского вообще улет,кто отвечает вопрос к медалистам?

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