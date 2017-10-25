25.10.2017 | 11:38

Во вторник, 24 октября, в Пензе завершились работы по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Об этом шла речь на совещании в администрации города в среду, 25 октября.

Как сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев, объемы работ, запланированные по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год, выполнены. Что касается еще одной крупной программы «Формирование комфортной городской среды», то ее завершение планируется к середине ноября. Сейчас стоит задача разработки детального плана работ на 2018 год.

«В соответствии с требованиями федеральной программы более половины всех дорог в Пензе доведены до нормативного состояния. Мы должны продолжить эту работу в следующем году. Объемы выделяемых средств известны, перечень дорог утвержден. Нужно провести соответствующую подготовку, чтобы весной, как только позволит погода, приступить к ремонту дорожного полотна», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

«В 2018 году в Пензе по программе «Безопасные и качественные дороги» запланированы ремонт 103 объектов общей протяженностью 101,17 км на общей площади 1 млн 113 тыс. 490,68 кв. м, установка 37 светофоров и 812 дорожных знаков, ликвидация 20 мест концентрации ДТП.

На эти цели выделяется общая сумма в размере 1 млрд 249 млн 990 тыс. рублей. Из них 624 млн 995 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 187 млн 498,5 тыс. - деньги из бюджета Пензенской области, 437 млн 496,5 тыс. рублей выделено из местного бюджета», - сообщили в пресс-службе мэрии.