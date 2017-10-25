Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 окт 2017|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.77  |  $  57.61
 

Общество | В 2018 году в Пензе на ремонт дорог направят 1,25 млрд рублей

25.10.2017|11:38
Печать

Во вторник, 24 октября, в Пензе завершились работы по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Об этом шла речь на совещании в администрации города в среду, 25 октября.

Как сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев, объемы работ, запланированные по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год, выполнены. Что касается еще одной крупной программы «Формирование комфортной городской среды», то ее завершение планируется к середине ноября. Сейчас стоит задача разработки детального плана работ на 2018 год.

«В соответствии с требованиями федеральной программы более половины всех дорог в Пензе доведены до нормативного состояния. Мы должны продолжить эту работу в следующем году. Объемы выделяемых средств известны, перечень дорог утвержден. Нужно провести соответствующую подготовку, чтобы весной, как только позволит погода, приступить к ремонту дорожного полотна», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

«В 2018 году в Пензе по программе «Безопасные и качественные дороги» запланированы ремонт 103 объектов общей протяженностью 101,17 км на общей площади 1 млн 113 тыс. 490,68 кв. м, установка 37 светофоров и 812 дорожных знаков, ликвидация 20 мест концентрации ДТП.

На эти цели выделяется общая сумма в размере 1 млрд 249 млн 990 тыс. рублей. Из них 624 млн 995 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 187 млн 498,5 тыс. - деньги из бюджета Пензенской области, 437 млн 496,5 тыс. рублей выделено из местного бюджета», - сообщили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2017 12:17|

ГУБЕРНАТОР, ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОПУБЛИКОВАНО СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛЕНО НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДОМА И ЗЕМЛЮ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ 2017-2018.

Может нам не надо повторения истории с племянником бывшего губернатора.

Опять кто нибудь уведёт 100 000 000 бюджетных денег.

ПОЧЕМУ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА СЛЕДСТВИИ?

Гость|25.10.2017 12:26|

Интересный вы товарищ. Когда ж по вашему это откроется сначала ведь скоммуниздить надо, шустрый какой.

Гость|25.10.2017 12:31|

Это все ремонт, а новые дороги строить будут?

Гость|25.10.2017 12:35|

Гость писал(a):

25.10.2017 12:26|

Интересный вы товарищ. Когда ж по вашему это откроется сначала ведь скоммуниздить надо, шустрый какой.

И не только потом ими как надо нужно распорядиться, что бы к моменту следствия найти ни чего нельзя было для этого силовики время дают. Вон как с веничкой воровал все силовики знали, а теперь когда бабла нет можно возбудиться и задержать озорника.

Гость|25.10.2017 12:37|

Гость писал(a):

Это все ремонт, а новые дороги строить будут?
А куда их строить? Да и смысл? Чтобы последние уехали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!