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Общество | Во всех районах Пензенской области восстановлено электроснабжение

05.12.2017|12:07
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Во вторник, 5 декабря, в 10:00 полностью восстановлено электроснабжение в Земетчинском районе. Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

3 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. В десятках населенных пунктов, где проживает более четырех тысяч граждан, было отключено электричество.

В тот же день было полностью восстановлено энергоснабжение в Вадинском и Башмаковском районах, затем - в Лунинском. Утром в понедельник, 4 декабря, частично отсутствовало электричество в Земетчинском районе.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру телефона доверия 8 (8412) 681-112», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.

В свою очередь представители компании «Пензаэнерго» также призывают жителей к бдительности. В случае выявления поваленных опор или оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 10 метров. Об увиденном следует немедленно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8-800-775-16-42.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.12.2017 12:50|

Ураааа! Надо ордена раздать!

Гость|05.12.2017 12:54|

Всем.И жителям тоже.За то,что спаслись.

Имя: Гость
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