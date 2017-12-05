05.12.2017 | 12:07

Во вторник, 5 декабря, в 10:00 полностью восстановлено электроснабжение в Земетчинском районе. Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

3 декабря в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. В десятках населенных пунктов, где проживает более четырех тысяч граждан, было отключено электричество.

В тот же день было полностью восстановлено энергоснабжение в Вадинском и Башмаковском районах, затем - в Лунинском. Утром в понедельник, 4 декабря, частично отсутствовало электричество в Земетчинском районе.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру телефона доверия 8 (8412) 681-112», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.

В свою очередь представители компании «Пензаэнерго» также призывают жителей к бдительности. В случае выявления поваленных опор или оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 10 метров. Об увиденном следует немедленно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8-800-775-16-42.