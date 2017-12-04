04.12.2017 | 09:35

В воскресенье, 3 декабря, в десятках населенных пунктов в районах Пензенской области, где проживают более 4 тысяч граждан, было отключено электричество.

ГУ МЧС России по Пензенской области объявило штормовое предупреждение на территории региона. Территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций была переведена в режим повышенной готовности.

Фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. В ликвидации последствий принимали участие 16 бригад, в которые входили 96 человек оперативного ремонтного персонала. Кроме того, 8 бригад были направлены в зону аварий из других районов Пензенской области, а еще 8 бригад - из других регионов.

«3 декабря было полностью восстановлено энергоснабжение в Вадинском и Башмаковском районах. В Лунинском и Земетчинском районах работы продолжались», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«По состоянию на утро понедельника, 4 декабря, частично отсутствует электроснабжение в Земетчинском районе. В течение дня оно должно быть восстановлено», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры . По словам старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светланы Артамоновой, в связи с плохими погодными условиями после устранения повреждений на линиях электропередач ночью возникали новые. На 9:20 частично обесточено 22 населенных пункта.

Органами прокуратуры дается оценка полноте и своевременности мер, принимаемых для восстановления электроснабжения.