04.12.2017 | 11:23

Отключение отопления в домах, которое произведено для устранения повреждений на тепломагистрали, взяла под контроль прокуратура.

С 9:00 понедельника, 4 декабря, от подачи центрального отопления отключается 126 жилых домов, 5 школ (№ 11, 12, 17, 27, школа-интернат № 1), 5 детских садов (№ 21, 22, 39, 93, 106), улицы Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы.

Работы будут проводиться до 8:00 вторника, 5 декабря.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.