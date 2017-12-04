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Общество | Прокуратура взяла под контроль отключение отопления в Пензе

04.12.2017|11:23
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Отключение отопления в домах, которое произведено для устранения повреждений на тепломагистрали, взяла под контроль прокуратура.

С 9:00 понедельника, 4 декабря, от подачи центрального отопления отключается 126 жилых домов, 5 школ (№ 11, 12, 17, 27, школа-интернат № 1), 5 детских садов (№ 21, 22, 39, 93, 106), улицы Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы.

Работы будут проводиться до 8:00 вторника, 5 декабря.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|04.12.2017 11:47|

Не под контроль надо брать, а сажать надо дормоедов!!!

Гость|04.12.2017 11:51|

Гость писал(a):

Не под контроль надо брать, а сажать надо дормоедов!!!
Причём начинать надо с Путина . Рыба гниёт с головы государства .

Гость|04.12.2017 12:20|

penzainform.ru писал(a):

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Может лучше про реактор, Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, то руины говорят.

-В смысле, может позитива какого?

Там окурки на школьной территории нашли +в рекламке нет, а то и так всё гнетёт даже кленовый сироп с малиновым вареньем не греет.

Гость|04.12.2017 12:27|

Почтовое отделение № 14 в Ахунах закрыто: нчальник п/о, она же оператор, на больничном. Дожили! Вот оно, дно.

Гость|04.12.2017 12:29|

От взятия на контроль и посадок трубы сами собой новее не станут. Ремонтировать надо, менять на новые, едреныть!

Гость|04.12.2017 12:30|

Гость писал(a):

Гость|04.12.2017 12:27|

Почтовое отделение № 14 в Ахунах закрыто: нчальник п/о, она же оператор, на больничном. Дожили! Вот оно, дно.

Небось и Почта банк закрыт)

Гость|04.12.2017 12:35|

Дно началось гораздо раньше.Когда шла война с Грузией и грузинские войска (!) значительно продвинулись на территорию России.В Москве,видите ли,штаб переезжал.Аж три дня.

А вы о каком-то почтовом отделении.

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