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Общество | В Пензе без отопления остались 170 домов, 4 школы, 6 садов и 2 больницы

05.12.2017|11:53
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Во вторник, 5 декабря, 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы остались без тепла.

Аварийные отключения были произведены в 3:00 и в 5:30 для устранения повреждений на тепломагистрали № 13.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

5 декабря в 6:00 было восстановлено теплоснабжение в 126 жилых домах, 5 школах и 5 детсадах, отключенных 4 декабря.

Ресурс отсутствовал в СОШ № 11, 12, 17, 27, школе-интернате № 1, детсадах № 21, 22, 39, 93, 106, на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы.

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Гость|05.12.2017 12:17|

Славное начало зимы! А ведь морозов ещё не было!

Гость|05.12.2017 12:29|

И только "око" прокуратуры наблюдает за этим бардаком в щелочку!А потом, как всегда погрозят пальчиком и напишут бодрые рапорта про форс-мажор ,и что существенных нарушений не было выявлено ,получат грамоты и премии,ну всё как всегда!

Гость|05.12.2017 12:33|

Пенза есть современный европейский город с комфортной городской средой

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