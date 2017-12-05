05.12.2017 | 11:53

Во вторник, 5 декабря, 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы остались без тепла.

Аварийные отключения были произведены в 3:00 и в 5:30 для устранения повреждений на тепломагистрали № 13.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

5 декабря в 6:00 было восстановлено теплоснабжение в 126 жилых домах, 5 школах и 5 детсадах, отключенных 4 декабря.

Ресурс отсутствовал в СОШ № 11, 12, 17, 27, школе-интернате № 1, детсадах № 21, 22, 39, 93, 106, на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы.