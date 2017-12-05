05.12.2017 | 16:13

В Пензе более 3 500 человек сдали кровь на определение своего ВИЧ-статуса. Тестирование проводили в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая длилась в регионе с 27 ноября по 3 декабря.

Медики самостоятельно выезжали в трудовые коллективы, где кровь сдали 152 человека, и в группы риска, в которых проверить свой статус решили 200 человек (при этом 90 из них употребляют инъекционные наркотики).

Также обследование прошли 170 студентов вузов и колледжей.

30 ноября экспресс-тесты проводили в медицинском пункте на станции Пенза-I, куда за услугой обратились 58 человек.

«Каждый пациент был обязательно проконсультирован до прохождения теста и после его проведения. Также тестируемые получили информационные буклеты», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Всего в регионе на 1 ноября зарегистрировано 3 384 ВИЧ-инфицированных, 2 805 из них состоят на учете.