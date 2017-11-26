26.11.2017 | 14:10

С понедельника, 27 ноября, в Пензенской области пройдет региональный этап всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).

В рамках нее жители Пензенской области, являющиеся гражданами РФ, смогут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно, анонимно и конфиденциально. Сдать кровь можно в любой медицинской организации, а также в Центре СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ул. Лермонтова, 30).

«Всю неделю с 8:00 до 18:00 специалисты центра будут консультировать граждан до и после сдачи теста. Также по этому расписанию будет работать процедурный кабинет», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Телефон для справок - 54-81-65. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» будет проходить до 3 декабря.

За 10 месяцев 2017 года в Пензенской области тест на ВИЧ сдали более 265 тысяч человек. Было выявлено 363 новых случая ВИЧ-инфекции (в 2016-м - 331).

Всего в регионе по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 3 384 ВИЧ-инфицированных, 2 805 из них состоят на учете.

Если говорить о Пензенской области в целом, то болезнь передается в основном половым путем. При этом в Пензе ведущий путь – внутривенный.