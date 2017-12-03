03.12.2017 | 12:22

Утром в воскресенье, 3 декабря, мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как исполняются его поручения по очистке и обработке тротуаров, данные накануне.

В прошлый раз глава городской администрации обратил особое внимание подчиненных на неудовлетворительное состояние тротуаров на улицах и пешеходных дорожек во дворах.

По сведениям МУП «Пензадормост», за предыдущие дни специалисты предприятия высыпали 14 тонн песко-соляной смеси и 7,2 тонны противогололедного материала. Однако Виктор Кувайцев счел, что этого недостаточно.

В этой связи была усилена обработка тротуаров противогололедными материалами и песко-соляной смесью.

«Данными мероприятиями были охвачены улицы Калинина, Окружная, Терновского, Петровского, Сухумская, Минская, Ульяновская, Тернопольская, Ударная, пр. Победы и другие», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, реагентами обработаны территории многоквартирных домов на улицах Терновского, 148, 150, 158в, 160, 164, 166, 170, 174, 176, 180, 182, 186, 212, 214, 251, Сухумской, 11, Свердлова/Красной, 19/ 55, Тамбовской, 1, 1Б, 9, 9а, 11, Кижеватова, 10, Вадинской, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 42, 44, 44а, Терешковой, 6, 8, 9, 10, 10а, 10Б, 17, 38, Пушанина, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 12,13,16, 18, 20, 22, 24, 26, 38, 42, 44, 48, Центральной, 14, 16, Экспериментальной, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, в Электрическом проезде, 1, 10, 4-м проезде Терновском, 13, а также на улицах Мира, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 16, 37, 41, 45, 70, Пацаева, 7Б, 1/22, Ленинградской, 4, 5, 7, 9а, 10, 12, Попова, 6а, 8а, 10, 10а, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, Совхоз-Техникум, 48, и др.

«Учитывая, что ночью был мокрый снег, на улице сохраняется минусовая температура, нужно продолжать вести борьбу с наледью на тротуарах и пешеходных дорожках. Меры предприняты, но надо ситуацию держать на контроле», - заключил Виктор Кувайцев после осмотра.