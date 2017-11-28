28.11.2017 | 16:51

Не успела в Пензу прийти зима, как жители выступили с инициативами по поводу уборки тротуаров: на сайте городских проблем подняли вопрос о борьбе с гололедом. Образовавшаяся под ногами пешеходов скользкая корка лишает возможности спокойно и безопасно передвигаться по улицам и дворам.

«Очень плохо, конечно, скользко. Плохо чистится, плохо посыпается», - выразила недовольство пензячка.

«Кое-где посыпано, у нас на Злобина, например. Везде, наверное, не успели еще», - предположила другая прохожая.

Особенно коварна наледь в районе пешеходных переходов.

В настоящее время ответственность за уборку областного центра поделена между муниципальными предприятиями, которые чистят дороги и тротуары, парки и скверы. За дворовыми территориями следят управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

«Мы имеем порядка 30-40 тракторов плюс в районе трехсот дворников. Цифра неточная, так как дворники увольняются», - рассказал начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Директор управляющей компании «Западная» Сергей Мужиков сформировал мужскую бригаду дворников. В штате семь человек, которые орудуют лопатами и разбрасывают песок.

«Предварительно 8 тонн (сегодня у нас работал трактор) развезли по точкам, по домам», - доложил Сергей Мужиков.

«Чистую соль не используем в связи с участившимися жалобами со стороны жителей, так как соль разъедает обувь», - отметил мастер УК «Западная» Александр Дубровин.

Вот и приходится дворникам от горожан выслушивать немало неприятного. Правда, наряду с критикой звучат и слова участия в адрес тех, кто выполняет нелегкую работу.