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Общество | Пензенцы жалуются на гололед в пешеходных зонах города

28.11.2017|16:51
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Не успела в Пензу прийти зима, как жители выступили с инициативами по поводу уборки тротуаров: на сайте городских проблем подняли вопрос о борьбе с гололедом. Образовавшаяся под ногами пешеходов скользкая корка лишает возможности спокойно и безопасно передвигаться по улицам и дворам.

«Очень плохо, конечно, скользко. Плохо чистится, плохо посыпается», - выразила недовольство пензячка.

«Кое-где посыпано, у нас на Злобина, например. Везде, наверное, не успели еще», - предположила другая прохожая.

Особенно коварна наледь в районе пешеходных переходов.

В настоящее время ответственность за уборку областного центра поделена между муниципальными предприятиями, которые чистят дороги и тротуары, парки и скверы. За дворовыми территориями следят управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.

«Мы имеем порядка 30-40 тракторов плюс в районе трехсот дворников. Цифра неточная, так как дворники увольняются», - рассказал начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Директор управляющей компании «Западная» Сергей Мужиков сформировал мужскую бригаду дворников. В штате семь человек, которые орудуют лопатами и разбрасывают песок.

«Предварительно 8 тонн (сегодня у нас работал трактор) развезли по точкам, по домам», - доложил Сергей Мужиков.

«Чистую соль не используем в связи с участившимися жалобами со стороны жителей, так как соль разъедает обувь», - отметил мастер УК «Западная» Александр Дубровин.

Вот и приходится дворникам от горожан выслушивать немало неприятного. Правда, наряду с критикой звучат и слова участия в адрес тех, кто выполняет нелегкую работу.

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Гость|28.11.2017 19:57|

penzainform.ru писал(a):

Мы имеем порядка 30-40 тракторов плюс в районе трехсот дворников.
penzainform.ru писал(a):
(сегодня у нас работал трактор
Вот и вся работа. Не знают руководители даже точное количество техники. ОГРОМНЫЙ успех принёс власти работа ОДНОГО из примерно 40 .

Гость|28.11.2017 20:12|

ОН ИМЕЕТ....ТРАХТОРА...А КОГДА НАРОД БУДЕТ ИМЕТЬ ВЛАСТЬ ???

Имя: Гость
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