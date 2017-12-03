03.12.2017 | 11:22

В субботу, 2 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил объем выполненных работ по строительству сетей ливневой канализации на улице Кривозерье.

Объект возводится по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы». Разработанный проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«На сегодняшний день выполнены работы по прокладке водосточного трубопровода, дренажной системы, а также трубопровода дождевой канализации и ливнеприемных лотков, что позволило исключить подтопление домовладений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Очистные сооружения уже изготовлены и доставлены в Пензу, резервуар-накопитель также выполнен, но находится на отгрузке: задержка в его отправлении связана с негабаритными размерами оборудования.