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Общество | На ул. Кривозерье в скором времени должны появиться очистные сооружения

03.12.2017|11:22
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В субботу, 2 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил объем выполненных работ по строительству сетей ливневой канализации на улице Кривозерье.

Объект возводится по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы». Разработанный проект получил положительное заключение госэкспертизы.

«На сегодняшний день выполнены работы по прокладке водосточного трубопровода, дренажной системы, а также трубопровода дождевой канализации и ливнеприемных лотков, что позволило исключить подтопление домовладений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Очистные сооружения уже изготовлены и доставлены в Пензу, резервуар-накопитель также выполнен, но находится на отгрузке: задержка в его отправлении связана с негабаритными размерами оборудования.

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Гость|03.12.2017 12:17|

Да ладно

Гость|03.12.2017 12:24|

Пока строят - забьется вся линевка. Шуист, Согласие пример.

Имя: Гость
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