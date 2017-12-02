02.12.2017 | 10:42

В субботу, 2 декабря, на совещании в администрации г. Пензы обсуждалось содержание территорий в зимний период.

Мэр Виктор Кувайцев обратил особое внимание подчиненных на неудовлетворительное состояние тротуаров на улицах города и пешеходных дорожках во дворах.

По сведениям МУП «Пензадормост», за предыдущие дни специалисты предприятия высыпали 14 тонн пескосоляной смеси и 7,2 тонны противогололедного материала. Однако градоначальник считает, что этого недостаточно.

«Пензенцы испытывают неудобства, передвигаясь по улицам города. Нужно организовать оперативную и качественную работу по очистке улиц и тротуаров от наледи. Необходимо ежедневно контролировать деятельность управляющих компаний по уборке дворов, лично выезжать на места», - распорядился Виктор Кувайцев.