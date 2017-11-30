30.11.2017 | 11:51

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в четверг, 30 ноября, депутаты приняли решение безвозмездно передать на неопределенный срок помещения на улице Бийской, 1д, благотворительным организациям, занимающимся помощью бездомным животным.

Присутствовавшая на сессии исполнительный директор благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина сообщила думцам, что у организации имеется необходимое оборудование, клетки, средства для дезинфекции.

«Однако многое придется докупать, так как собираемся увеличить количество животных, которыми занимаемся. Средства есть: мы выиграли президентский грант на сумму почти 3 миллиона рублей», - рассказала она.

Спасители четвероногих друзей человека должны будут отремонтировать полученные помещения за свой счет. Сметы на ремонт пока нет: до передачи помещений строители не могли зайти внутрь. По предварительным данным, потребуется не менее 1 млн рублей.

«Мы очень заинтересованы в переезде, чтобы тратить деньги не на аренду, а на животных, и готовы сразу приступить к ремонту», - уточнила Дарья Жалнина.

Сейчас в фонде трудятся пять человек с фондом заработной платы в 60 тысяч рублей. Источники финансирования - пожертвования от бизнеса и обычных граждан со всей России.

«На сегодняшний день у нас 120 животных, а изначально рассчитывали на 60. Поэтому нам требуются площади», - добавила Дарья Жалнина.

Вторая организация, которая получила помещение на Бийской, 1д, называется «Вместе». У нее также уже есть оборудование, и она готова начать ремонт новой площади.

«Оборудовать операционную мы не планируем - у нас есть договоренность о скидках с ветклиниками», - сообщил ее представитель.