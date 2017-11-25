25.11.2017 | 11:24

12 инновационных проектов, разработанных в Пензенской области, стали победителями конкурса Фонда президентских грантов.

Организациями, разработавшими проекты-победители, стали общественная организация практикующих психологов «Круг доверия», благотворительные фонды «Шаг за шагом» и «Оберег», творческое объединение «Пензахобби», благотворительные союзы «Ковчег» и «Гражданский союз», региональное отделение Русского географического общества, ассоциация разработчиков программного обеспечения SECON, центр содействия развитию науки «Реактор», фонд «Рука помощи бездомным животным», ассоциация потребителей Пензенской области, АНО «Комфортный город».

Среди проектов, завоевавших гранты, - клуб «Молодой психолог», фестиваль ветеранских организаций «В песнях останемся мы», инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца», образовательный проект «IT-лаборатория», центр реабилитации животных «Питомец», музей русского изобретательства, фестиваль «Витамин науки» и ряд других.

«Победители получат денежные суммы в размере 500-700 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса, его техническое дооснащение. Результатом этого триумфа станет еще большая заинтересованность молодежи научно-техническим творчеством, изобретательством и инновациями, а проекты станут еще ярче, полезнее и занимательнее», - рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.