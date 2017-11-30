30.11.2017 | 12:10

В четверг, 30 ноября, на сессии городской думы депутаты в очередной раз вернулись к теме перевода организации питания в детских садах Пензы на аутсорсинг.

И. о. начальника управления образования Федор Клемин сообщил, что сейчас почти все дошкольные учреждения города организуют питание сами.

«Мы выезжали в Волгоград, Уфу и изучали их опыт. Там некоторые сады и школы переведены на аутсорсинг, то есть сторонняя организация занимается питанием. С 1 октября мы пробуем этот вариант в детсаду № 150», - рассказал Федор Клемин.

По его словам, аутсорсинг позволит сэкономить бюджетные средства: высвобождаются деньги, которые идут на зарплаты поварам.

На 4 декабря назначен отчет о том, как идет процесс в детсаду № 150. «За два месяца жалоб от родителей и сотрудников не поступало. Мы увидели улучшение качества питания. Человек пришел первый раз, и он старается», - отметил Федор Клемин.

И. о. начальника управления образования подчеркнул, что перспектива такова: будет рассматриваться вопрос о переводе части садов на эту систему. «В Уфе так сэкономили несколько миллионов бюджетных средств», - добавил он.

«Я бы не стал все переводить на аутсорсинг. Давайте соберем руководителей детсадов, чтобы каждый высказал свое мнение. При аутсорсинге, если отравят, то сразу всех. Вы экономите на спичках и не там ищете деньги. Нужно очень аккуратно подойти к этому вопросу», - высказал свое мнение депутат Михаил Шленчик.

Сейчас в дошкольных учреждениях приготовленную пищу проверяют заведующая или дежурный администратор.

«Раньше медработники проверяли пищу, сейчас этого нет. Если перейти на аутсорсинг, мы сэкономим деньги. На них можно взять человека, который будет ежедневно проверять пищу», - предложил выход депутат Юрий Зиновьев.