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Общество | В Пензе депутат предложил узнать мнение директоров детсадов об аутсорсинге

30.11.2017|12:10
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В четверг, 30 ноября, на сессии городской думы депутаты в очередной раз вернулись к теме перевода организации питания в детских садах Пензы на аутсорсинг.

И. о. начальника управления образования Федор Клемин сообщил, что сейчас почти все дошкольные учреждения города организуют питание сами.

«Мы выезжали в Волгоград, Уфу и изучали их опыт. Там некоторые сады и школы переведены на аутсорсинг, то есть сторонняя организация занимается питанием. С 1 октября мы пробуем этот вариант в детсаду № 150», - рассказал Федор Клемин.

По его словам, аутсорсинг позволит сэкономить бюджетные средства: высвобождаются деньги, которые идут на зарплаты поварам.

На 4 декабря назначен отчет о том, как идет процесс в детсаду № 150. «За два месяца жалоб от родителей и сотрудников не поступало. Мы увидели улучшение качества питания. Человек пришел первый раз, и он старается», - отметил Федор Клемин.

И. о. начальника управления образования подчеркнул, что перспектива такова: будет рассматриваться вопрос о переводе части садов на эту систему. «В Уфе так сэкономили несколько миллионов бюджетных средств», - добавил он.

«Я бы не стал все переводить на аутсорсинг. Давайте соберем руководителей детсадов, чтобы каждый высказал свое мнение. При аутсорсинге, если отравят, то сразу всех. Вы экономите на спичках и не там ищете деньги. Нужно очень аккуратно подойти к этому вопросу», - высказал свое мнение депутат Михаил Шленчик.

Сейчас в дошкольных учреждениях приготовленную пищу проверяют заведующая или дежурный администратор.

«Раньше медработники проверяли пищу, сейчас этого нет. Если перейти на аутсорсинг, мы сэкономим деньги. На них можно взять человека, который будет ежедневно проверять пищу», - предложил выход депутат Юрий Зиновьев.

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Гость|30.11.2017 12:41|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, аутсорсинг позволит сэкономить бюджетные средства:

penzainform.ru писал(a):

Если перейти на аутсорсинг, мы сэкономим деньги.
только об одном и говорит "мы с экономи, сэкономим..." уважаемые чиновники, Вы на ком собираетесь экономить - на детях? для чего? - взять человека, который будет ежедневно проверять пищу». Лично я, как родитель, категорически против ваших нововведений, меня и моего ребенка полностью устраивает приготовленная в садике еда, а не какими то непонятными шаражками для отмывания денег. Вот и подумайте для кого вы экономите и на ком!

Гость|30.11.2017 12:44|

И поваров на улицу!

Хорошо придумали,экономисты!!!

Гость|30.11.2017 12:47|

Ну вот пришла очередь и дошколят, а как же, как это они остались не охвачены бесконечной и "бескорыстной" заботой депутатов и администрации, такие деньги и мимо текут, непорядок.

Гость|30.11.2017 12:54|

Если перейти на аутсорсинг, мы сэкономим деньги. На них можно взять человека, который будет ежедневно проверять пищу»

В результате один "свой" бизнесмен будет пищу готовить, другой "свой" человек за наши деньги проверять как готовят, а в результате что-то сомнительная экономия получается!!!

Гость|30.11.2017 13:01|

penzainform.ru писал(a):

«Я бы не стал все переводить на аутсорсинг. Давайте соберем руководителей детсадов, чтобы каждый высказал свое мнение. При аутсорсинге, если отравят, то сразу всех. Вы экономите на спичках и не там ищете деньги. Нужно очень аккуратно подойти к этому вопросу», - высказал свое мнение депутат Михаил Шленчик.
penzainform.ru писал(a):
"При аутсорсинге, если отравят, то сразу всех."
Молодец Шленчик! Правильно сказал! Просто кто то усиленно проталкивает аутсорсинг! И понятно для чего...

Гость|30.11.2017 13:03|

penzainform.ru писал(a):

«Если перейти на аутсорсинг, мы сэкономим деньги. На них можно взять человека, который будет ежедневно проверять пищу», - предложил выход депутат Юрий Зиновьев.
Экономить на детях - это последнее дело! Эх экономисты ....

Гость|30.11.2017 13:03|

Чеб с-ЛОЖ-нее и заПЛУТаннее схема,тем яснее должен быть для обычных граждан признак того,что их собираются ОДУРАЧИВАТЬ!

Гость|30.11.2017 13:04|

Гость писал(a):

Ну вот пришла очередь и дошколят, а как же, как это они остались не охвачены бесконечной и "бескорыстной" заботой депутатов и администрации, такие деньги и мимо текут, непорядок.
Заботятся о насыщении

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