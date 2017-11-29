29.11.2017 | 12:02

В начале ноября в родильном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова появилась на свет четвертая за год тройня.

«Два мальчика и девочка, а также их мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Ранее информация не сообщалась по просьбе родителей малышей», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Уточняется, что первым родился мальчик весом 2 кг 290 г, ростом 47 см, вторым с разницей в одну минуту - также мальчик (вес 2 кг 300 г, рост 46 см), третьей через тот же промежуток времени - девочка (вес 2 кг 80 г, рост 43 см).

«Рождения подобной тройни с разнополыми детьми в Пензенской области не было несколько лет», - подчеркнули в минздраве.

Первая в этом году тройня (мальчики) появилась на свет в феврале, еще две тройни (трое мальчиков и три девочки) - в июле. До этого тройня (две девочки и мальчик) рождалась в регионе в мае 2015-го.