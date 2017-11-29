29.11.2017 | 09:12

Коммунальная авария, которая произошла в Пензе во вторник, 28 ноября, была ликвидирована в тот же день.

Около 15:00 в микрорайоне Шуист лопнула труба диаметром 500 мм. Работники горводоканала отключили холодное водоснабжение. Без воды остались два детских сада, школа, многоэтажные и частные дома на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин, в 1-м проезде Димитрова.

С аварией боролась бригада из 12 человек с использованием семи единиц техники.

«В 18:20 подача холодного водоснабжения восстановлена», - рассказали в пресс-службе администрации города.

«Прокуратура Железнодорожного района Пензы проводит проверку обстоятельств происшествия и организации работ по ликвидации аварии. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.