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Происшествия | В Пензе прорвало водопроводную трубу в микрорайоне Шуист

28.11.2017|17:04
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Во вторник, 28 ноября, около 15:00 в Пензе произошла очередная коммунальная авария: в микрорайоне Шуист лопнула труба диаметром 500 мм.

Работники Горводоканала произвели отключение на сетях холодного водоснабжения. Без воды остались два детских сада, школа, 17 многоэтажек и дома частного сектора. Вода отключена на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин, 1-м проезде Димитрова.

На устранении последствий аварии задействовано семь единиц техники и бригада из 12 человек. Приблизительное место порыва уже определено - оно располагается на территории частного домовладения, расположенного по адресу: 1-й проезд Димитрова, 4. Ведутся вскрышные работы, после чего будет произведен ремонт водопроводных труб.

На место происшествия выехал глава Пензы Валерий Савельев. Заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин доложил, что в район аварии организуется подвоз воды для населения. Она будет доставляться по заявкам управляющих компаний и социально значимых объектов.

«Необходимо приложить все силы, чтобы устранить последствия аварии в кратчайшие сроки», - цитирует пресс-служба Пензенской городской думы главу города.

15 ноября жители микрорайона Шуист (улиц Клары Цеткин, Чаадаева и Чапаева) остались без отопления. Батареи оказались холодными из-за воздушной пробки, которая образовалась на теплотрассе.

31 октября произошло настоящее наводнение на улице Донецкой в микрорайоне Терновка из-за технической неисправности и утечки из пожарного гидранта на сетях холодного водоснабжения. От подтопления сильно пострадало движимое и недвижимое имущество жителей частного сектора. Откачать воду удалось только к вечеру.

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Гость|28.11.2017 17:19|

Тут весь район Шуиста и Биосинтеза без воды, как горячей так и холодной. Полный бардак в городе, никто ни за что не отвечает, только простой рабочий люд вкалывает за 3 копейки и те все отдаёт за так называемые блага...

Гость|28.11.2017 17:20|

Как рапортовали о подготовке к зиме!!! Премию получили. В реале бумагомарательство и болтовня.

Гость|28.11.2017 17:24|

Толи еще будет зима только начинается, главное Гость писал(a):

рапортовали о подготовке к зиме!!

Гость|28.11.2017 17:41|

Где вода, никто ничего не подвозит, народ пришёл с работы, а тут очередной казус!

Гость|28.11.2017 17:43|

penzainform.ru писал(a):

лопнула труба диаметром 500 мм.
penzainform.ru писал(a):
Приблизительное место порыва уже определено - оно располагается на территории частного домовладения, расположенного по адресу: 1-й проезд Димитрова, 4.
Это как такое может быть? Водовод полметра диаметром - и на территории частной?

Гость|28.11.2017 17:43|

Не только на шуисте воды нет гермашка тоже без воды

Гость|28.11.2017 17:48|

А арбекову до звезды.

Гость|28.11.2017 17:50|

Какая школа без воды кто знает?

Гость|28.11.2017 17:51|

66 точно, ну наверное и 40, 41 с 10 тоже.

Гость|28.11.2017 17:53|

Гость писал(a):

А арбекову до звезды.
Не радуйся дурачёк, ещё всё впереди!

Гость|28.11.2017 17:54|

Если не сделают детям завтра в школу ???

Гость|28.11.2017 17:55|

В этом доме живут цыгане

Гость|28.11.2017 17:56|

Гость писал(a):

Если не сделают детям завтра в школу ???
Нет конечно, но будем надеяться, что сделают.

Гость|28.11.2017 18:06|

Сегодня вода будет или нет ??? Как быть в магаз бежать ????

Гость|28.11.2017 18:08|

С работы все кушать хотят что творится ??

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Имя: Гость
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