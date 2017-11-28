28.11.2017 | 17:04

Во вторник, 28 ноября, около 15:00 в Пензе произошла очередная коммунальная авария: в микрорайоне Шуист лопнула труба диаметром 500 мм.

Работники Горводоканала произвели отключение на сетях холодного водоснабжения. Без воды остались два детских сада, школа, 17 многоэтажек и дома частного сектора. Вода отключена на улицах Колхозной, Медицинской, Дружбы, Клары Цеткин, 1-м проезде Димитрова.

На устранении последствий аварии задействовано семь единиц техники и бригада из 12 человек. Приблизительное место порыва уже определено - оно располагается на территории частного домовладения, расположенного по адресу: 1-й проезд Димитрова, 4. Ведутся вскрышные работы, после чего будет произведен ремонт водопроводных труб.

На место происшествия выехал глава Пензы Валерий Савельев. Заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин доложил, что в район аварии организуется подвоз воды для населения. Она будет доставляться по заявкам управляющих компаний и социально значимых объектов.

«Необходимо приложить все силы, чтобы устранить последствия аварии в кратчайшие сроки», - цитирует пресс-служба Пензенской городской думы главу города.

15 ноября жители микрорайона Шуист (улиц Клары Цеткин, Чаадаева и Чапаева) остались без отопления. Батареи оказались холодными из-за воздушной пробки, которая образовалась на теплотрассе.

31 октября произошло настоящее наводнение на улице Донецкой в микрорайоне Терновка из-за технической неисправности и утечки из пожарного гидранта на сетях холодного водоснабжения. От подтопления сильно пострадало движимое и недвижимое имущество жителей частного сектора. Откачать воду удалось только к вечеру.