28.11.2017 | 16:31

В областной больнице проводят операции тем, кому даже простая ходьба причиняет боль. Недуг суставов, сопровождающийся значительными дефектами хрящевой поверхности, доставляет людям массу неудобств.

«В колене стала собираться жидкость. Я был вынужден обратиться к врачу, потому что ходить стало совершенно невозможно», - рассказал пациент областной больницы Анатолий.

Таких пациентов, как он, врачи травматологического отделения областной больницы им. Н. Н. Бурденко ставят на ноги. Они используют современную методику, которая хорошо себя зарекомендовала.

«Само название «мозаичная хондропластика» очень хорошо характеризует его суть. Дефект хрящевой поверхности закрывается с помощью собирания, как мозаики, из разных маленьких кусочков и заполнения данного дефекта своими же собственными тканями», - объяснил суть метода врач-травматолог Андрей Кибиткин.

Вот и получается, что человеческий организм выступает сам себе донором. В мире, конечно, используют и имплантаты, но они очень дорогие, а в Пензе операции проводят бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

«В течение двух месяцев я передвигался на костылях, наблюдался у врача. В какой-то момент врач сказал, что можно ходить без костылей», - поделился пензенец Денис Першенков.

Теперь он приходит к доктору Кибиткину на консультацию. Советуется, можно ли после операции и курса реабилитации ему заниматься спортом и какие нагрузки стоит исключить.