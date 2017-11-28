Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Общество | В Пензе спорткомплекс «Золотая шайба» отметил свое десятилетие

28.11.2017|17:13
Печать

Спортивный комплекс «Золотая шайба» отмечает юбилей с момента открытия.

Несмотря на круглую дату, пышных торжеств по этому поводу решено было не проводить. В уютной, практически семейной обстановке поздравления приняли те, кто занимается с юными спортсменами, а также те, кто делает все возможное, чтобы сооружение работало без сбоев.

«У школы не было своего льда. Мы арендовали его в «Рубине», редко занимались на «Темпе», но условия диктовали, что у школы должна быть своя материальная база. Это положило начало возрождению пензенского хоккея», - рассказал директор СШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

«Коллектив «Дизель-Арены» от всей души поздравляет вас с юбилейной датой. Мы восхищаемся вашим профессионализмом, вы для нас как старшие братья. Когда мы только пришли и вставали на ноги, а вы уже стояли твердо и уверенно, мы прежде всего обращались к вам за советом», - отметила начальник службы по спортивной работе СЗК «Дизель-Арена» Валентина Процюк.

В 2007 году появление в Пензе «Золотой шайбы» стало одним из главных спортивных событий года.

«Тренировочный ФОК, где от самых азов можно учить детей кататься. Также здесь могут проходить игры детских команд», - подчеркнул тогда председатель областного спорткомитета Григорий Кабельский.

Воздухоопорный спортивный ледовый комплекс - это многофункциональное сооружение, где могут тренироваться и выступать не только юные хоккеисты, но и конькобежцы и фигуристы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!