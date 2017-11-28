28.11.2017 | 17:13

Спортивный комплекс «Золотая шайба» отмечает юбилей с момента открытия.

Несмотря на круглую дату, пышных торжеств по этому поводу решено было не проводить. В уютной, практически семейной обстановке поздравления приняли те, кто занимается с юными спортсменами, а также те, кто делает все возможное, чтобы сооружение работало без сбоев.

«У школы не было своего льда. Мы арендовали его в «Рубине», редко занимались на «Темпе», но условия диктовали, что у школы должна быть своя материальная база. Это положило начало возрождению пензенского хоккея», - рассказал директор СШОР по хоккею с шайбой Сергей Блохин.

«Коллектив «Дизель-Арены» от всей души поздравляет вас с юбилейной датой. Мы восхищаемся вашим профессионализмом, вы для нас как старшие братья. Когда мы только пришли и вставали на ноги, а вы уже стояли твердо и уверенно, мы прежде всего обращались к вам за советом», - отметила начальник службы по спортивной работе СЗК «Дизель-Арена» Валентина Процюк.

В 2007 году появление в Пензе «Золотой шайбы» стало одним из главных спортивных событий года.

«Тренировочный ФОК, где от самых азов можно учить детей кататься. Также здесь могут проходить игры детских команд», - подчеркнул тогда председатель областного спорткомитета Григорий Кабельский.

Воздухоопорный спортивный ледовый комплекс - это многофункциональное сооружение, где могут тренироваться и выступать не только юные хоккеисты, но и конькобежцы и фигуристы.