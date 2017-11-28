28.11.2017 | 12:58

Команда Пензенской области примет участие в III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который состоится с 1 по 3 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В команду вошли студенты пензенских колледжей и молодые специалисты, ставшие победителями областного этапа. Также Сурский край представят 11 педагогов в качестве экспертов.

Пензенцы будут состязаться с профессионалами из других регионов по семи компетенциям: «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей/Анимация», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Поварское дело», «Фотограф-репортер».