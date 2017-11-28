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Общество | Пензенцы узнают о судьбе родственников, сражавшихся на войне

28.11.2017|11:51
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В воскресенье, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, представители регионального отделения Поискового движения России проведут в Пензе акцию «Судьба солдата».

Чтобы узнать о родственниках, погибших или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, нужно обратиться в кабинет № 5 дома № 4 на улице Советской.

Общественная приемная откроется в 13:00. Посетители смогут оставить заявку на уточнение данных о человеке.

«Специалисты на месте проконсультируют всех желающих, а после окончания акции займутся поиском информации о фронтовиках в электронных базах данных Министерства обороны РФ и архивных документах», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также 3 декабря в Пензе и области пройдут торжественные мероприятия в память о воинах, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

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