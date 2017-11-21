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Общество | 3 декабря в Пензенской области отметят День Неизвестного Солдата

21.11.2017|10:47
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3 декабря в Пензенской области отметят памятную для России дату – День Неизвестного Солдата. Торжественные мероприятия проводят в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день в Пензе будут организованы митинг и возложение венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы. Жители районов области соберутся у местных воинских мемориалов, памятников и захоронений.

«В образовательных организациях региона пройдут детские и молодежные акции, состоится смотр поисковых отрядов региона, а также будут организованы другие мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|21.11.2017 11:26|

дело хорошее

Гость|21.11.2017 11:44|

Когда Стелу Героям уберете от дома архиеурея?

Гость|21.11.2017 11:49|

Надеюсь это день памяти нашего солдата!Не несчастных ветеранов вермахта, которых злые русские пригласили под Сталинград и вероломно уничтожили.Надо больше таких мероприятий.На примере вчерашнего выступления школьника понимаю, что пиндосы опять побеждают.Через год уже наши дети будут четко знать,что была вторая мировая в которой победила Америка.А мы бомбили Хиросиму и Нагасаки!

Гость|21.11.2017 12:08|

Гость писал(a):

Надо больше таких мероприятий.На примере вчерашнего выступления школьника понимаю, что пиндосы опять побеждают.
Л.Н. Толстой "Патриотизм и правительство".

Имя: Гость
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