21.11.2017 | 10:47

3 декабря в Пензенской области отметят памятную для России дату – День Неизвестного Солдата. Торжественные мероприятия проводят в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день в Пензе будут организованы митинг и возложение венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы. Жители районов области соберутся у местных воинских мемориалов, памятников и захоронений.

«В образовательных организациях региона пройдут детские и молодежные акции, состоится смотр поисковых отрядов региона, а также будут организованы другие мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.