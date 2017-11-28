Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|12:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.28
 

Общество | 1 января Пензенский зоопарк впервые примет юных посетителей бесплатно

28.11.2017|11:49
Печать

В первый день 2018 года Пензенский зоопарк впервые проведет акцию под названием «В Новый год мы все как дети! Дайте детский нам билетик!».

1 января в учреждении для посетителей будут действовать специальные цены: ребята до 14 лет смогут пройти бесплатно, взрослым же осмотреть экспозицию можно будет за 60 рублей (по цене детского билета в понедельник).

«Напоминаем, что зоопарк 1 января 2018 года будет работать с 9:00 до 16:00. Детям до 14 лет находиться на территории без сопровождения взрослых не разрешается», - сообщается на сайте учреждения.

0
0
0
0
 
Гость|28.11.2017 12:01|

1 января все в зоопарк пойдут!

Гость|28.11.2017 12:01|

бедные родители, которые поведут своих детей туда 1 января...

Гость|28.11.2017 12:12|

Гость писал(a):

бедные родители, которые поведут своих детей туда 1 января...
Очэнь бэдные... Савсэм бэдные... (((

Гость|28.11.2017 12:19|

Жалко зверей. Они сидят в клетках, смотреть на это неприятно.

Только дикари могут получать от этого удовольствие.

Гость|28.11.2017 12:22|

ПРИ СТАРОМ ДИРЕКТОРЕ БЕСПЛАТНЫХ ДНЕЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТИШЕК БЫЛО БОЛЬШЕ...ВЕРНИТЕ СТАРОГО ДИРЕКТОРА И ПРАЗДНИКИ ДЕТЯМ.

Гость|28.11.2017 12:27|

Гость писал(a):

Жалко зверей. Они сидят в клетках, смотреть на это неприятно.

Только дикари могут получать от этого удовольствие.

Звери в клетке - дикари - удовольствие. Всё гармонично. ))) Что не так ?

Гость|28.11.2017 12:27|

Каждый год ходили в зоопарк 1 января бесплатно. А потом еще раза за год 4 платно. Теперь не пойдем вообще.

Гость|28.11.2017 12:34|

Детям до 14без взрослых нельзя)))вот и вся цель праздника, забота не о детях,а о доходе от взрослых.

Гость|28.11.2017 12:36|

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout

Гость|28.11.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

В первый день 2018 года Пензенский зоопарк впервые проведет акцию
Насколько я помню, в прежние годы 1 января посещение зоопарка был бесплатным для всех. Так что уж точно не "впервые"...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!