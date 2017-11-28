28.11.2017 | 11:49

В первый день 2018 года Пензенский зоопарк впервые проведет акцию под названием «В Новый год мы все как дети! Дайте детский нам билетик!».

1 января в учреждении для посетителей будут действовать специальные цены: ребята до 14 лет смогут пройти бесплатно, взрослым же осмотреть экспозицию можно будет за 60 рублей (по цене детского билета в понедельник).

«Напоминаем, что зоопарк 1 января 2018 года будет работать с 9:00 до 16:00. Детям до 14 лет находиться на территории без сопровождения взрослых не разрешается», - сообщается на сайте учреждения.