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Общество | 1 января Пензенский зоопарк примет бесплатно только детей до 14 лет

28.11.2017|11:49
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В первый день 2018 года Пензенский зоопарк проведет акцию под названием «В Новый год мы все как дети! Дайте детский нам билетик!».

1 января в учреждении для посетителей будут действовать специальные цены: ребята до 14 лет смогут пройти бесплатно, взрослым же осмотреть экспозицию можно будет за 60 рублей (по цене детского билета в понедельник).

«Напоминаем, что зоопарк 1 января 2018 года будет работать с 9:00 до 16:00. Детям до 14 лет находиться на территории без сопровождения взрослых не разрешается», - сообщается на сайте учреждения.

Обычно 1 января в Пензенском зоопарке проходил день открытых дверей, когда вход на территорию учреждения был бесплатным для всех посетителей. С 2018 года традиция отменяется.

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Гость|28.11.2017 12:01|

1 января все в зоопарк пойдут!

Гость|28.11.2017 12:01|

бедные родители, которые поведут своих детей туда 1 января...

Гость|28.11.2017 12:12|

Гость писал(a):

бедные родители, которые поведут своих детей туда 1 января...
Очэнь бэдные... Савсэм бэдные... (((

Гость|28.11.2017 12:19|

Жалко зверей. Они сидят в клетках, смотреть на это неприятно.

Только дикари могут получать от этого удовольствие.

Гость|28.11.2017 12:22|

ПРИ СТАРОМ ДИРЕКТОРЕ БЕСПЛАТНЫХ ДНЕЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТИШЕК БЫЛО БОЛЬШЕ...ВЕРНИТЕ СТАРОГО ДИРЕКТОРА И ПРАЗДНИКИ ДЕТЯМ.

Гость|28.11.2017 12:27|

Гость писал(a):

Жалко зверей. Они сидят в клетках, смотреть на это неприятно.

Только дикари могут получать от этого удовольствие.

Звери в клетке - дикари - удовольствие. Всё гармонично. ))) Что не так ?

Гость|28.11.2017 12:27|

Каждый год ходили в зоопарк 1 января бесплатно. А потом еще раза за год 4 платно. Теперь не пойдем вообще.

Гость|28.11.2017 12:34|

Детям до 14без взрослых нельзя)))вот и вся цель праздника, забота не о детях,а о доходе от взрослых.

Гость|28.11.2017 12:38|

penzainform.ru писал(a):

В первый день 2018 года Пензенский зоопарк впервые проведет акцию
Насколько я помню, в прежние годы 1 января посещение зоопарка был бесплатным для всех. Так что уж точно не "впервые"...

Гость|28.11.2017 12:42|

1 января зоопарк на улицах города. Все похоже на пьяных свиней. Так что идти дышать перегаром на бедных трезвых животных не собираемся !

Гость|28.11.2017 12:45|

Гость писал(a):

Все похоже на пьяных свиней
Не все. Я и моя семья не употребляем алкоголь, многие знакомые тоже. Получаем удовольствие от общения друг с другом на трезвую голову.

Гость|28.11.2017 12:51|

60 рублей зажали что ль? мелочные люди!

Гость|28.11.2017 12:52|

Были в прошлом году .. Бесплатно..В этом году тоже планирую

Гость|28.11.2017 12:53|

penzainform.ru писал(a):

1 января в учреждении для посетителей будут действовать специальные цены: ребята до 14 лет смогут пройти бесплатно
А в Москве как то так:

Бесплатно – студенты очной формы, инвалиды, пенсионеры и дети до 17 лет, семьи с тремя и более детьми, военнослужащие срочной службы, участники боевых действий

НЕ ПОЗОРИЛИСЬ БЫ СО СВОИМИ АКЦИЯМИ НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ

Гость|28.11.2017 13:01|

Гость писал(a):

А в Москве как то так:
Не сравнивайте финансирование Московского и Пензенского зоопарков. Цена взрослого билета в Москве 500 р. + отдельная оплата части экспозиции в закрытых павильонах

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Имя: Гость
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