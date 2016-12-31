31.12.2016 | 10:08

В воскресенье, 1 января, в Пензенском зоопарке состоится традиционный день открытых дверей, когда вход на территорию учреждения будет бесплатным для всех посетителей.

В первый день 2017 года зоопарк откроется в 9:00. Входить туда можно будет до 16:00, а осматривать экспозицию - до 17:00.

В остальные дни новогодних каникул пензенцам вновь придется покупать билеты, чтобы увидеть животных. Касса будет открыта с 9:00 до 16:00, осмотр экспозиции - с 9:00 до 17:00.

Как сообщается на сайте зоопарка, в праздники он станет работать без выходных.

Напомним: 29 декабря состоялось торжественное открытие нового вольера белого медведя - масштабного и современного сооружения. Только площадь бассейна составляет 54,5 квадратных метра при высоте стен 2,5 метра и объеме 190 кубических метров.