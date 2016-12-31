Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Общество | 1 января вход в Пензенский зоопарк будет бесплатным

31.12.2016|10:08
Печать

В воскресенье, 1 января, в Пензенском зоопарке состоится традиционный день открытых дверей, когда вход на территорию учреждения будет бесплатным для всех посетителей.

В первый день 2017 года зоопарк откроется в 9:00. Входить туда можно будет до 16:00, а осматривать экспозицию - до 17:00.

В остальные дни новогодних каникул пензенцам вновь придется покупать билеты, чтобы увидеть животных. Касса будет открыта с 9:00 до 16:00, осмотр экспозиции - с 9:00 до 17:00.

Как сообщается на сайте зоопарка, в праздники он станет работать без выходных.

Напомним: 29 декабря состоялось торжественное открытие нового вольера белого медведя - масштабного и современного сооружения. Только площадь бассейна составляет 54,5 квадратных метра при высоте стен 2,5 метра и объеме 190 кубических метров.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2016 10:27|

Давно пора закрыть зоопарк в центре города и перенести куда-нибудь в Богословку. На этой площади можно построить большой торговый центр.

Гость|31.12.2016 10:38|

Гость писал(a):

На этой площади можно построить большой торговый центр.
Кому сдались эти торговые центры. Щас через интернет всё купить можно, ну за исключением разве что скоропортящихся продуктов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!