27.11.2017 | 10:11

В воскресенье, 26 ноября, 1 050 жителей Пензенской области присоединились к Всероссийскому географическому диктанту. Для них было организовано семь площадок в Пензе, Тамалинском и Башмаковском районах, а также Сердобске.

Для прохождения теста нужно было указать свой пол, примерный возраст и отношение к географии. Диктант проводился анонимно, результаты работы можно будет узнать по специальному коду на сайте акции 25 декабря. Уже 1 декабря там разместят правильные ответы.

«Страна у нас самая большая в мире, и знать ее географические тонкости нужно всем жителям России. Важно постоянно пополнять знания о территории, культуре, природе и традициях - в этом и помогает географический диктант», - заявила член совета Пензенского отделения РГО, учитель географии Лариса Жигулина.

Задания составили в трех вариантах: для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. При прохождении теста участники проверяли свое знание географических понятий и терминов, отвечали на вопросы о расположении объектов на карте и пытались угадать, о каком месте на планете говорится в художественном произведении.

Диктант проводился в России в третий раз. В этом году к акции присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие страны, сообщили в пресс-службе администрации г. Пензы.