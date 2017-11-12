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Общество | 26 ноября пензенцам предлагают написать географический диктант

12.11.2017|10:05
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26 ноября жители Пензенской области смогут принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Третий год подряд его проводит Русское географическое общество.

В 2017-м к акции присоединятся зарубежные страны. Участники могут быть любого пола, возраста, вероисповедания и гражданства, но должны знать русский язык.

В Пензе диктант можно написать на кафедре географии в Пензенском государственном университете, в филиале Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ) и в лицеях № 2 и 29.

Для жителей области организованы площадки в отделе образования Тамалинского района и в школе села Соседка Башмаковского района.

Также диктант будет доступен онлайн с 14:00 26 ноября до 14:30 30 ноября. Участие является бесплатным. Тест проводится анонимно, узнать результат можно будет по своему уникальному номеру.

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Гость|12.11.2017 10:49|

Гость писал(a):

Господи спаси и сохрани нашего господина Глухова Дмитрия Михайловича от всего этого.Аминь и царство ему небесное.

Вы переусердствовали, начали за здравие и кончили за упокой)))) вот оно дремучее невежество. Знание - сила, а не знание это религия.

Гость|12.11.2017 10:51|

penzainform.ru писал(a):

26 ноября жители Пензенской области смогут принять участие во Всероссийском географическом диктанте.

А по какой географии, по шарообразной или плоскоземельной?

Имя: Гость
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