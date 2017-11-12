12.11.2017 | 10:05

26 ноября жители Пензенской области смогут принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Третий год подряд его проводит Русское географическое общество.

В 2017-м к акции присоединятся зарубежные страны. Участники могут быть любого пола, возраста, вероисповедания и гражданства, но должны знать русский язык.

В Пензе диктант можно написать на кафедре географии в Пензенском государственном университете, в филиале Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ) и в лицеях № 2 и 29.

Для жителей области организованы площадки в отделе образования Тамалинского района и в школе села Соседка Башмаковского района.

Также диктант будет доступен онлайн с 14:00 26 ноября до 14:30 30 ноября. Участие является бесплатным. Тест проводится анонимно, узнать результат можно будет по своему уникальному номеру.