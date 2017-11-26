В воскресенье, 26 ноября, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил поселок Лесной, где строится новый водопровод.
«Как мы и обещали, к концу года в поселке должна появиться питьевая вода, времени остается все меньше», – напомнил он бригадиру участка в ходе проверки.
На прошлой неделе специалисты подрядной организации осуществили горизонтальное бурение в месте пересечения водопровода с железной дорогой.
Сейчас участки бурения соединяют с линейной частью водопровода, которую проложили ранее. В ближайшие дни работники сделают перекрытие фильтрационной установки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего на строительство водопровода общей протяжностью 2 700 метров выделено 27 миллионов рублей. К Новому году водопровод должны ввести в эксплуатацию.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
penzainform.ru писал(a):Новый это когда от площадок "кирпичной" или "подгорной" до потребителя.А так опять тупая врезка в близ лежащую трубу и увеличение аварий на водопроводе.Вы делая типа добро одним создаёте проблему ещё большему числу жителей,в данном случае Шуиста.