26.11.2017 | 12:07

В воскресенье, 26 ноября, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил поселок Лесной, где строится новый водопровод.

«Как мы и обещали, к концу года в поселке должна появиться питьевая вода, времени остается все меньше», – напомнил он бригадиру участка в ходе проверки.

На прошлой неделе специалисты подрядной организации осуществили горизонтальное бурение в месте пересечения водопровода с железной дорогой.

Сейчас участки бурения соединяют с линейной частью водопровода, которую проложили ранее. В ближайшие дни работники сделают перекрытие фильтрационной установки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего на строительство водопровода общей протяжностью 2 700 метров выделено 27 миллионов рублей. К Новому году водопровод должны ввести в эксплуатацию.