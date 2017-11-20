20.11.2017 | 10:40

В воскресенье, 19 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал процесс строительства водопровода в поселке Лесном.

На стройплощадке бригадир участка сообщил, что специалисты подрядной организации осуществили горизонтальное бурение в месте пересечения водопровода с железной дорогой.

Кроме того, сейчас идет ограждение территории, где находятся резервуары и насосная станция, а также устройство тротуаров.

«Градоначальник призвал подрядную организацию и в дальнейшем придерживаться установленного графика», - сообщает пресс-служба мэрии.

На строительство водопровода в Лесном выделено 27 миллионов рублей. Его общая протяженность составит 2 700 метров. Он должен быть введен в эксплуатацию к Новому году.