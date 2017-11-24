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Общество | В пензенских школах отменена комиссия на прием платежей за питание

24.11.2017|10:35
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С четверга, 23 ноября, отменена комиссия на прием платежей за питание по системе «Электронная школа» в терминалах, установленных в общеобразовательных учреждениях Пензы.

ООО «Пензенский платежный центр» решило с 15 октября брать с родителей пензенских школьников комиссию при пополнении карт системы. Она составляла 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

По словам гендиректора ООО «Пензаплат» Никиты Пексимова, организация предлагала, чтобы комиссию платили город или комбинаты питания, но те отказались по причине отсутствия средств.

Прокуратура организовала проверку законности взимания комиссии на оплату питания в школах Пензы. В соответствии с внесенным представлением МУП «АРЦИС» направило к ООО «Пензаплат» и обслуживающему банку требование отменить взимание комиссии в платежных терминалах, установленных в общеобразовательных учреждениях, или выйти из системы.

В итоге с 20 ноября комиссия стала взиматься только в кассах офисов банка и в терминалах, размещенных вне школ. «Пензаплат» приостановил взимание комиссии с 23-го числа.

Однако после этого от обеих организаций поступили обращения об экономической нецелесообразности функционирования терминалов в школах. Они предложили внести изменения в правила работы автоматизированной системы, исключив обязанности по беспроцентному пополнению лицевого счета карт. При этом организации заявили, что в противном случае расторгнут договор.

«С целью поиска новых платежных агентов МУП «АРЦИС» 3 октября и 16 ноября направил предложения о присоединении к системе «Электронная школа» в качестве участника «кредитная организация (платежный субагент)» в 17 кредитных организаций. По состоянию на 24 ноября предложений получено не было», - пояснил директор МУП «АРЦИС» Юрий Анфалов.

В итоге было принято решение внести вышеуказанные изменения. Они будут опубликованы до 1 декабря на официальном сайте системы по адресу: эл-школа.рф.

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Гость|24.11.2017 11:00|

А возврат незаконно полученных денежных средств?

Гость|24.11.2017 11:00|

Кто вернет деньги детям???

Гость|24.11.2017 11:09|

пролет с очередной обдираловкой . а как трясли м......... что это нады и удобно ................. только при пролете выясняется нецелесообразность .

где им взять где ж им взять с нас опять на расходы ???????????

Гость|24.11.2017 11:15|

А без электронной школы никак совсем? Дутые надобности.

Гость|24.11.2017 11:28|

Гость писал(a):

А без электронной школы никак совсем? Дутые надобности.

ну ж они шагая по головам детишек ,приговаривая как они любят этих детишек , всеми скоро станут управлять . тотальный контроль как в фашистской германии .

управу менять давно пора всю засиделись там до беспредела уже давно .

их убрать и поборы сразу упадут ,если конечно их подхалимов на эти места не поставят

Гость|24.11.2017 11:30|

Обломали МУП Арцис с семейкой Анфалова!

Гость|24.11.2017 11:35|

А за доп. услуги почему не отменили комиссиию? Только сегодня платили - со всех поголовно взяли через систему Пензаплат? Где ж справедливость? Или тоже в прокуратуру писать?

Гость|24.11.2017 11:37|

Оплачиваю через сбербанк. там 1% который идёт банку а не в карман дармоедов.

Гость|24.11.2017 11:37|

Ахахаах! Чему вы обрадовались! Сказано же, 1 декабря Арцис изменит оферту, и комиссия вернется!

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