19.10.2017 | 13:10

Прокуратура организовала проверку законности взимания комиссии за оплату питания в школах Пензы. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в четверг, 19 октября.

Соответствующие поручения были даны еще на прошлой неделе прокурорам Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов.

«По предварительной информации, прием платежей за услуги питания посредством пластиковых карт осуществляется в 57 образовательных организациях города. О результатах прокурорских проверок будет сообщено дополнительно», - уточнила Светлана Артамонова.

ООО «Пензенский платежный центр» решило с 15 октября брать с родителей пензенских школьников комиссию при пополнении карт системы «Электронная школа». Она составит 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - пояснил ИА «ПензаИнформ» гендиректор ООО «Пензаплат» Никита Пексимов.

По словам Никиты Пексимова, организация предлагала, чтобы комиссию платили город или комбинаты питания, но те отказались по причине отсутствия средств.

Депутат Михаил Шленчик на заседании в Пензенской городской думе 13 октября выразил мнение, что за введение комиссии следует расторгать договоры. «Надо как-то операторов приструнить, есть различные органы», - отметил народный избранник.

Стоимость самого питания в школах пока не выросла: управление образования обещало не поднимать ее до Нового года.