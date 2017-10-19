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Общество | В Пензе прокуратура заинтересовалась комиссией при оплате питания в школах

19.10.2017|13:10
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Прокуратура организовала проверку законности взимания комиссии за оплату питания в школах Пензы. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в четверг, 19 октября.

Соответствующие поручения были даны еще на прошлой неделе прокурорам Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов.

«По предварительной информации, прием платежей за услуги питания посредством пластиковых карт осуществляется в 57 образовательных организациях города. О результатах прокурорских проверок будет сообщено дополнительно», - уточнила Светлана Артамонова.

ООО «Пензенский платежный центр» решило с 15 октября брать с родителей пензенских школьников комиссию при пополнении карт системы «Электронная школа». Она составит 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - пояснил ИА «ПензаИнформ» гендиректор ООО «Пензаплат» Никита Пексимов.

По словам Никиты Пексимова, организация предлагала, чтобы комиссию платили город или комбинаты питания, но те отказались по причине отсутствия средств.

Депутат Михаил Шленчик на заседании в Пензенской городской думе 13 октября выразил мнение, что за введение комиссии следует расторгать договоры. «Надо как-то операторов приструнить, есть различные органы», - отметил народный избранник.

Стоимость самого питания в школах пока не выросла: управление образования обещало не поднимать ее до Нового года.

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Гость|19.10.2017 13:39|

Ну так Тагир только что заступил)))

Гость|19.10.2017 13:42|

проверят и скажут, что всё путём. платите, не робщите

Гость|19.10.2017 13:47|

penzainform.ru писал(a):

«Надо как-то операторов приструнить, есть различные органы», - отметил народный избранник.
А вот от этих Шлёнчику пока не какой выгоды НЕТ вот Буку из себя и строит.

Гость|19.10.2017 13:49|

penzainform.ru писал(a):

Она составит 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.
Как это может быть? Математику в школе пока ещё преподают и любой школьник знает,что процент от любой суммы будет разный и возможно меньше 10 рублей, при пополнении например на 100р это будет 1р.

Гость|19.10.2017 13:56|

Интересно, на какое бабло закупались терминалы - бюджетное али частник раскошелился какой?

Гость|19.10.2017 13:59|

Хотелось бы, чтобы наказали за не "менее 10р", не менее чем на 10 мес отсидки.

Гость|19.10.2017 14:00|

не менее 10%! если кладем 100 то взымают 10 руб и это 10%. Если только 1000 положить то 10% = 10 руб

Гость|19.10.2017 14:03|

Гость писал(a):

Интересно, на какое бабло закупались терминалы - бюджетное али частник раскошелился какой?
Там вся схема состоит не менее чем из четырёх участников. и разобраться крайне сложно. Терминалы принадлежат ООО «Пензенский платежный центр», а им платят МУП «АРЦИС», которому платят комбинаты питания.

Гость|19.10.2017 14:03|

Прокуратура организовала проверку 

Организуйте проверку по Голодяеву .

Гость|19.10.2017 14:03|

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОКУРАТУРЕ :

Выведете на чистую воду жульё и ворьё !

Работайте , братья и сестры !

Гость|19.10.2017 14:03|

очухались спустя неделю

Гость|19.10.2017 14:06|

Гость писал(a):

очухались спустя неделю
Ну думали, а вдруг рассосется.

Гость|19.10.2017 14:06|

Гость писал(a):

не менее 10%! если кладем 100 то взымают 10 руб и это 10%.
Читайте внимательно не 10%, а 1%, но при этом комиссия не должна быть менее 10 руб. Условия взаимоисключающие, не логичные, а попросту мошеннические предлагают, заставляя вносить большие суммы.

Гость|19.10.2017 14:09|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
не менее 10%! если кладем 100 то взымают 10 руб и это 10%.
Читайте внимательно не 10%, а 1%, но при этом комиссия не должна быть менее 10 руб. Условия взаимоисключающие, не логичные, а попросту мошеннические предлагают, заставляя вносить большие суммы.
Потому что прокурора не было на бандитов .

Гость|19.10.2017 14:12|

сажать пора всех чинуш-безпрекословно-у всех рыло в пушку

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