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Общество | Для пензенского онкодиспансера купили шведский аппарат за 6,5 млн рублей

23.11.2017|16:14
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В пензенском областном онкологическом диспансере раковые опухоли будут лечить с помощью нового аппарата Delta 4+. Прибор стоимостью 6 млн 500 тыс. рублей поможет разработать индивидуальную программу ведения пациентов.

Аппарат будет использоваться в дополнение к купленному ранее комплексу Elekta Infinity. Он сравнит дозу излучения, которую выдает ускоритель, с той, что была обозначена в плане лечения.

«Мы получаем полную уверенность в том, что опухолевые ткани получают необходимую дозу облучения, не повреждая при этом здоровые ткани, расположенные рядом», - пояснил главный специалист лучевой диагностики областного онкологического диспансера Александр Зиновьев.

Для работы с аппаратом Delta 4+ пензенские специалисты пройдут трехдневный обучающий курс у шведского эксперта.

«На данный момент это самая современная модель аппарата. Пенза стала первым городом в России, который начал ее использовать», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

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Гость|23.11.2017 16:55|

penzainform.ru писал(a):

Мы получаем полную уверенность в том,

Задорнова с его миллионами не вылечили, а наши кладбища требуют расширения.

Имя: Гость
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