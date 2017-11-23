23.11.2017 | 16:14

В пензенском областном онкологическом диспансере раковые опухоли будут лечить с помощью нового аппарата Delta 4+. Прибор стоимостью 6 млн 500 тыс. рублей поможет разработать индивидуальную программу ведения пациентов.

Аппарат будет использоваться в дополнение к купленному ранее комплексу Elekta Infinity. Он сравнит дозу излучения, которую выдает ускоритель, с той, что была обозначена в плане лечения.

«Мы получаем полную уверенность в том, что опухолевые ткани получают необходимую дозу облучения, не повреждая при этом здоровые ткани, расположенные рядом», - пояснил главный специалист лучевой диагностики областного онкологического диспансера Александр Зиновьев.

Для работы с аппаратом Delta 4+ пензенские специалисты пройдут трехдневный обучающий курс у шведского эксперта.

«На данный момент это самая современная модель аппарата. Пенза стала первым городом в России, который начал ее использовать», - сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.