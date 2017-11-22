22.11.2017 | 10:51

Племенной конезавод «Завиваловский», расположенный в Каменском районе, задолжал работникам более 750 тысяч рублей. Факт невыплаты зарплаты за август, сентябрь и октябрь выявила прокурорская проверка.

«В адрес руководителя конезавода внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В суд направлено 24 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с «Завиваловского» в пользу работников задолженности по заработной плате», - сообщила старший помощник руководителя прокуратуры Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По материалам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Завиваловский конезавод специализировался на разведении орловских рысаков. Здесь неоднократно проводились соревнования конников, начиная от областных и заканчивая всероссийскими.

Так, в 2013 году в Завиваловке прошел финал всероссийского чемпионата русских троек, на котором в показательных выступлениях даже был презентован новый вид спорта - конно-лыжный.

В 2014-м на базе конезавода «Завиваловский» провели межрегиональный турнир по конному спорту. Состоялись заезды на дистанции 1 600 м и 2 400 м, сильнейшие боролись за Кубок губернатора Пензенской области, а также другие призы.

В 2015 году завод был передан частному бизнесу. В конце 2016-го руководство сообщило о намерении сократить число лошадей спортивных пород. Местный предприниматель помог выкупить животных, но средств на их содержание у него не хватило, поэтому лошадей нужно было либо продавать, либо сдавать на мясо.

В июле 2017-го губернатор предложил помочь предприятию. В августе было объявлено, что Завиваловский конезавод передадут в ведение областного агропромышленного холдинга с перспективой дальнейшего поиска инвестора. На тот момент на заводе содержались 70 рысаков и 7 рабочих лошадей.