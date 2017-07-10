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Общество | Губернатор предложил помочь предприятию по разведению лошадей

10.07.2017|10:47
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Губернатор Иван Белозерцев заинтересовался Завиваловским конезаводом, получив ряд обращений с просьбой вникнуть в сложившуюся там ситуацию.

Напомним: в 2015 году предприятие было передано в частный бизнес. А в конце 2016-го руководство сообщило о намерении сокращения голов лошадей спортивных пород.

Тогда местный предприниматель помог выкупить животных, но средств на их содержание у него не хватило, поэтому лошадей нужно было либо продавать, либо сдавать на мясо.

Как доложил главе региона в понедельник, 10 июля, министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков, на самом заводе дела обстоят хорошо, но рядом есть частное предприятие, и проблемы возникли именно у него.

Министр уточнил, что на данный момент достигнута договоренность пока не взимать с частника арендной платы.

Губернатор поинтересовался, почему лошади с частного предприятия оказались невостребованными.

«Ставка была сделана на спортивных коней, а скачки в Пензенской области не проводятся. И та цена, которая выставляется за коней, не соответствует рынку», - пояснил Андрей Бурлаков.

Для иппотерапии животные также не подходят: они высокие в холке и воспитаны как спортивные - использовать их в работе с детьми опасно.

«Внесите мне предложение по поддержке этого предприятия. Надо вникнуть, почему там нет рентабельности, какая им поддержка нужна. Из бюджета мы помочь не можем, но есть возможность выделить субсидию на развитие. Давайте поддержим с расчетом на то, что частная компания станет рентабельной», - поручил Иван Белозерцев.

Вице-губернатор Валерий Савин сообщил, что с главой Каменского района прорабатывается тема о создании конноспортивной секции.

«Ищем инвестора, чтобы приобрести лошадей для района», - уточнил он.

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Гость|10.07.2017 11:34|

Отлично! Дело, кажется, сдвигается с мёртвой точки. Помогай, Господи! ))

Гость|10.07.2017 11:34|

penzainform.ru писал(a):

Из бюджета мы помочь не можем,
Сократить количество замов до 3 и на лошадок хватит.

Имя: Гость
Комментарий:

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