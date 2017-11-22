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Общество | Суд вынес решение о выселении жителей дома № 35 на улице Ударной

22.11.2017|17:58
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Жителей аварийного дома № 35 на улице Ударной обязали выселиться. Такое решение вынес Октябрьский районный суд в среду, 22 ноября.

Первое обрушение произошло в декабре 2016 года. 20 ноября 2017-го на Ударной, 35, рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал. Так как в середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда, то теперь в строении образовалась сквозная дыра.

По состоянию на 20 ноября в доме оставались две семьи. Одна из них согласилась переселиться в маневренный фонд, вторая, состоящая из трех человек, отказалась. Здание уже отрезано от водоснабжения, газоснабжения и электроэнергии.

«Тщательно проверив доводы сторон, исследовав доказательства по делу в их совокупности, Октябрьский районный суд вынес решение, согласно которому ответчики обязаны освободить жилое помещение», - сообщили в суде.

Уточняется, что решение в части освобождения жилого помещения и отселения в жилое помещение маневренного фонда подлежит немедленному исполнению.

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Гость|22.11.2017 18:29|

Как будут выселять , под руки выносить? Бить будут!

Гость|22.11.2017 18:35|

Ну и правильно

Гость|22.11.2017 18:36|

Гость писал(a):

Как будут выселять , под руки выносить? Бить будут
Их еще поймать там надо. они в другом месте живут.

Гость|22.11.2017 18:36|

Таких дураков только бить и остается которые жизни своих детей подвергают опасности

Гость|22.11.2017 18:37|

Наконец то.. давно пора!!!

Имя: Гость
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