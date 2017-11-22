22.11.2017 | 17:58

Жителей аварийного дома № 35 на улице Ударной обязали выселиться. Такое решение вынес Октябрьский районный суд в среду, 22 ноября.

Первое обрушение произошло в декабре 2016 года. 20 ноября 2017-го на Ударной, 35, рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов со стороны двора. Никто из местных жителей не пострадал. Так как в середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда, то теперь в строении образовалась сквозная дыра.

По состоянию на 20 ноября в доме оставались две семьи. Одна из них согласилась переселиться в маневренный фонд, вторая, состоящая из трех человек, отказалась. Здание уже отрезано от водоснабжения, газоснабжения и электроэнергии.

«Тщательно проверив доводы сторон, исследовав доказательства по делу в их совокупности, Октябрьский районный суд вынес решение, согласно которому ответчики обязаны освободить жилое помещение», - сообщили в суде.

Уточняется, что решение в части освобождения жилого помещения и отселения в жилое помещение маневренного фонда подлежит немедленному исполнению.