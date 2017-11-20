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Общество | Семья из дома № 35 на улице Ударной отказывается от переселения

20.11.2017|15:22
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В понедельник, 20 ноября, на комиссии городской думы начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Пензы Алексей Михайлов прокомментировал ситуацию с домом № 35 на улице Ударной, где несколькими часами ранее обрушились кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов.

По его словам, на сегодняшний день там проживают две семьи. Одна из них, из четвертого подъезда, наконец приняла решение переехать в маневренный фонд.

«В шестом подъезде в двухкомнатной квартире проживают три человека: женщина, ее бывший муж и 19-летняя дочь. Они отказываются переезжать», - уточнил Алексей Михайлов.

Между тем здание уже отрезано от водоснабжения и с 20 ноября - от газоснабжения. Электроэнергия в доме была отключена аварийно, восстанавливать ее некому.

«С оставшимися людьми проводится работа, их пытаются склонить к переселению. Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда, ничего не дав в собственность», - пояснил начальник управления.

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Гость|20.11.2017 15:54|

Вот такое вот доверие к местной власти!!

Гость|20.11.2017 15:58|

penzainform.ru писал(a):

Между тем здание уже отрезано от водоснабжения и с 20 ноября - от газоснабжения. Электроэнергия в доме была отключена аварийно, восстанавливать ее некому.

«С оставшимися людьми проводится работа, их пытаются склонить к переселению. Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда, ничего не дав в собственность», - пояснил начальник управления.

После всех отрезаний и склонять не надо, сами съедут куда подальше. А если еще подпалить соседний подъезд так вообще в ту же ночь и свалят.

Гость|20.11.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда,
Как так можно) никто их не выгонит из маневренного фонда живите хоть вечно, зачем так плохо на власть думать, эээ не хорошо дАрагой.

Гость|20.11.2017 16:07|

Гость писал(a):

Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда,

Как так можно) никто их не выгонит из маневренного фонда живите хоть вечно, зачем так плохо на власть думать, эээ не хорошо дАрагой.

Власти верят лишь люди кавказской национальности.

Гость|20.11.2017 16:10|

Почему в новости не написано какую квартиру предоставляют в маневренном фонде этой семье?Это очень важно знать.Ведь у них 2хкомнатная,прописано три человека,жена,бывший муж он прописан,ребёнок 19лет.А то может предоставляется комната или 1комнатная?

Гость|20.11.2017 16:14|

Гость писал(a):

ребёнок 19лет
Ребенок? в 19 лет? уде свою семью заводить пора)Гость писал(a):
А то может предоставляется комната или 1комнатная?
Они хотят двушку отдельную и однокомнатную.. поэтому там и сидят до потери пульса.. но не судьба пока.

Гость|20.11.2017 16:15|

Причем в собственность и бесплатно

Гость|20.11.2017 16:27|

там сами же чиновники постановили что дом пригоден для жилья до 2026 года. Этой семье нужно подать в суд за то что воду с газом отключили.

Гость|20.11.2017 16:27|

рушится бывшая общага где места общего пользования(ВСЁ КОЛХОЗНОЕ) ГНИЁТ.ГОРИТ.НУ И ХРЕН С НИМ.не берегли общажные гнилушки а на халяву хотят многого. власти советов нет.халява кончилась.

Гость|20.11.2017 16:30|

penzainform.ru писал(a):

Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда, ничего не дав в собственность», - пояснил начальник управления.
Да так и будет.По любому обманут.Им верить себя не уважать

Гость|20.11.2017 16:31|

Гость писал(a):

там сами же чиновники постановили что дом пригоден для жилья до 2026 года
Конечно пригоден, просто его закрывают на реконструкцию для улучшения технических показателей здания, а они мешают, сидят и не дают ремонтировать, вот по суду выселяют.))))

Гость|20.11.2017 16:34|

До какой же степени люди разуверились в том, что исходит от власти, что сидят в доме под угрозой смерти

Гость|20.11.2017 16:39|

Гость писал(a):

До какой же степени люди разуверились в том, что исходит от власти
Весь дом поверил а эти двое не верют...

Имя: Гость
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