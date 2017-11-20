20.11.2017 | 15:22

В понедельник, 20 ноября, на комиссии городской думы начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Пензы Алексей Михайлов прокомментировал ситуацию с домом № 35 на улице Ударной, где несколькими часами ранее обрушились кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов.

По его словам, на сегодняшний день там проживают две семьи. Одна из них, из четвертого подъезда, наконец приняла решение переехать в маневренный фонд.

«В шестом подъезде в двухкомнатной квартире проживают три человека: женщина, ее бывший муж и 19-летняя дочь. Они отказываются переезжать», - уточнил Алексей Михайлов.

Между тем здание уже отрезано от водоснабжения и с 20 ноября - от газоснабжения. Электроэнергия в доме была отключена аварийно, восстанавливать ее некому.

«С оставшимися людьми проводится работа, их пытаются склонить к переселению. Люди не верят власти, боятся, что их обманут и через год выгонят из маневренного фонда, ничего не дав в собственность», - пояснил начальник управления.